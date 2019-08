Fed fidus: Finn Harpsøe får sine ansatte fra kommunens jobcenter

Harpsøe Ejendomme i Årslev har igennem flere år haft et tæt samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommunes jobcenter. Finn Harpsøe, som ejer virksomheden, får fleksible medarbejdere fra jobcentret - og gør en samfundsforskel.

Årslev: Harpsøe Ejendomme i Årslev har en del udlejningsejendomme. Og efterhånden 10 ansatte. De fleste af dem er kommet til virksomheden via jobcentret og er startet i forskellige former for jobprøvning, inden det er blevet til faste job eller faste aftaler om fleksjob. Finn Harpsøe, som ejer virksomheden, har igennem flere år haft et tæt samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommunes jobcenter. De ringer til ham, når de har en borger, som er klar til at prøve at arbejde efter et langt ledigheds- eller sygeforløb. På den konto har Finn Harpsøe taget imod mange inden for både praktiske, tekniske opgaver og kontorarbejde. - Når vi renoverer og servicerer ejendomme har vi meget forskellige arbejdsopgaver, og er også ret fleksible i forhold til arbejdstid og arbejdsopgaver. Så jeg tager en snak med jobcentret og den nye medarbejder om, hvad han eller hun kan klare, og så prøver vi os frem. Vi skal være her alle sammen og det er vigtigt for mig at vise, at alle kan noget og alle kan byde ind med noget. Derfor er sammenholdet på arbejdspladsen også meget vigtigt for mig, fortæller Finn Harpsøe i en pressemeddelelse fra Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd.

Det handler ikke kun om profit, men mest om at få ting til at lykkes. Og her er det skønt at se mennesker blomstre, som har haft nogle tunge perioder bag sig. Finn Harpsøe

Bliver til faste stillinger Finn Harpsøe har brugt det meste af sit arbejdsliv på at eje Årslev Maskinfabrik. Det med ejendommene startede som noget, han gjorde ved siden af. Derfor er det også startet lige så stille. Men i løbet af årene har det taget fart. I dag har han 10 ansatte. Otte af dem er startet i jobprøvning i forskellige udgaver, inden det er blevet til en fast stilling. Prøveperioden bruger de til at teste, hvordan jobbet kan være skruet sammen og hvor mange timer, for at det kan fungere for begge parter. - Mennesker er forskellige og har forskellige behov, og derfor er der også god mulighed for fleksibilitet her. Nogle har børn, som skal afleveres, og så aftaler vi, at de ikke behøver komme så tidligt. Der er alligevel en del lejere, som helst vil have, at vi først starter klokken 8 eller 9. Andre har brug for at gå tidligere hjem. Men vi arbejder så også på, at fleksibiliteten så går begge veje, så alle giver en ekstra indsats, hvis der pludselig er noget, som brænder på her, siger Finn Harpsøe.

Fællesskabet er det vigtigste Finn Harpsøe ejer udover ejendomsselskabet en del af Årslev Maskinfabrik og har drevet virksomhed i over 20 år. På maskinfabrikken er der brug for nogle meget specifikke kompetencer, i ejendomsservice er der mere rummeligt, oplever han, og det passer Finn Harpsøe godt. Han vil nemlig gerne være med til at gøre en forskel, også samfundsmæssigt. - Jeg kan godt lide det. Det er skægt at få det til at lykkes. Det er lidt som at være iværksætter - som jeg altid har været. Det handler ikke kun om profit, men mest om at få ting til at lykkes. Og her er det skønt at se mennesker blomstre, som har haft nogle tunge perioder bag sig. For mig handler det om gensidig respekt, at se menneskers potentiale og gøre dem til en del af et team, hvor alle regner med alle, siger han.