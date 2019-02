Fastelavnsgudstjeneste om alt det onde

Gestelev: Fastelavnssøndag er der udklædte børn og tønder slås ned og slik, der fortæres for alle pengene. Men hvor mange kender fortællingerne bag? Om hvorfor vi holder fastelavn og at fastelavn har noget med faste at gøre. Og hvorfor vi faster, når vi nu ikke gør det? Mange tror, at faste kun er noget muslimer skal.

- Kom og hør fortællinger for børn om voksne om det onde, som vi forsøger at holde væk fra vores liv. En lille kort gudstjeneste med fortællinger og god musik. Og så uddeles der ris, så du kan gå hjem og lave dig dit eget fastelavnsris, lyder opfordringen fra Kamille Nygård, sognepræst i Herringe og Gestelev sogne.

Fastelavnsgudstjenesten finder sted i Gestelev kirke søndag 3. marts kl. 14.00. Alle er velkomne.