Faaborg: I mange uger op til jul hang guirlander og julelys og skabte glæde og hygge i Faaborgs gader.

Så blev det nytår. Julebelysningen hang der stadig.

Så blev det helligtrekonger. Julebelysningen hang der stadig.

Nu er det så blevet 17. januar, og først nu er de begyndt at pille julebelysningen ned.

Er det en ny strategi? Måske det første forsøg på at få julen til at vare lige til påske?

- Det er sådan set helt bevidst. Tidligere har vi pillet det ned mellem jul og nytår, men det var der mange, der syntes var alt for tidligt. Så i år har vi forsøgt at give lidt mere hygge til byen her de første uger i januar. Og så er der selvfølgelig også det praktiske i det, at dem, der skal pille det ned, skal det have passet ind, siger Lars Jensen, formand for Shopping Faaborg.

- Nogle er glade for det, og nogle synes måske, det er for længe. Sådan vil det altid være. Nu har vi prøvet det her, og så må vi se, om der skal ske noget nyt næste år, tilføjer Lars Jensen.

Henne i Torvegade møder vi Claus Skov Rasmussen, der er på vej op til en guirlande i sin lift.

- Egentlig var det først meningen, at vi skulle i gang med det på mandag, men dér lover de frostvejr, og så var det mest praktisk at begynde på det nu, fortæller Claus Skov Rasmussen fra Faaborg Stillads- og Materialeudlejning, som har stået for opsætning og nedtagning af julebelysningen i mange år.

Så man skal til at skynde sig, hvis man vil have den sidste rest af julehygge i Faaborg.