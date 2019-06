Fart over feltet i Faaborgs fiskehus: Familievirksomhed udvider takket være EU-tilskud

Gennem de 15 år, familien Andersen har drevet Fiskehuset i Faaborg, har de arbejdet for at forny sig. Nu har økonomisk støtte med EU- og statspenge gjort det muligt at renovere og udvide varesortimentet endnu engang.

Faaborg: Siden familien Andersen overtog Fiskehuset i Faaborg for 15 år siden, har det meste af forretningen fået en overhaling. Frostrummet er renoveret, kølerne er erstattet med nye, flere slags fiskevarer er kommet til, og i 2009 åbnede den tilhørende restaurant, hvor turister og lokale bliver bespist i sommermånederne.

Det har ført til, at familievirksomheden er blevet udvalgt til at modtage et støttebeløb fra De Lokale Aktionsgruppe for Syd-, Øst- og Midtfyn, der er en offentlig forening finansieret med penge fra staten og EU. Fiskehuset har fået 100.000 kroner i støtte, og beløbet har indtil videre været med til at finansiere nyt inventar både i butikken og i restauranten.

- Det betyder, at vi allerede på nuværende tidspunkt kan sige, at omsætningen er øget, siger Stephen Andersen, der sammen med sin kone Helena Andersen står i spidsen for Fiskehuset.

Eksempelvis er der med de offentlige tilskudskroner blevet skabt kølerplads til, at røget spæk og bacon har kunnet blive en del af varesortimentet. Det er i den historiske butiks ånd, idet de samme varer blev forhandlet for over 100 år siden, hvor der var også røgeri i huset i Havnegade.

I det hele taget er det de små, løbende justeringer, der ifølge Stephen Andersen gør, at han og familien formår at holde sig oven vande som specialforhandlere i konkurrence med de store supermarkeder.

- Faaborg er lidt udkantsdanmark sammenlignet med Svendborg. Vi skal arbejde for det og kan ikke kommende sovende til det, hvis vi vil bevare specialbutikkerne, siger Stephen Andersen.