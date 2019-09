Tirsdag beslutter kommunalbestyrelsen, om der skal laves nye genbrugspladser i Årslev og Ringe. Ifølge FFV, der administrerer pladserne, er der stort behov for nye pladser. Behovet er især stort i Ringe. Her er pladsen for lille, og det kan være decideret farligt at færdes på pladsen under spidsbelastning.