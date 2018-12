Farlig tendens: Mange børn kører fortsat uden lys på cyklen

Ringe: "Tre små cyklister kør' på så mørk en bro, én uden lygter på, og så var der to". Det er buldermørkt om morgenen i december og mange børn cykler i skole. Særligt på Rolighedsvej i Ringe ser man mange børn og unge på jernhest på vej til børnehave, skole og gymnasium. Det er desværre ikke alle cykler, der er udstyret med lys på en af byens mest trafikkerede veje. På baggrund af en række Facebook-opslag om manglende lys på børnenes cykler rundt om på Midtfyn i diverse grupper, var avisen på Rolighedsvej ved Nordagerskolen i Ringe tirsdag og onsdag morgen inden skolestart. På mindre end en halv time kunne vi begge dage registrere gennemsnitligt 20 cyklister uden lygter på, alene ude foran Nordagerskolen.

I skal virkelig klæde jeres unger ordentlig på til trafikken og sørge for at jeres børn bliver set. Jeg sidder med den største følelse af afmagt i det her. Det havde jo været frygteligt hvis jeg havde påkørt den lille dreng - det havde jeg aldrig kommet mig over. Susanne Grodt, bekymret bedstemor

Flere Facebookopslag har indikeret at mange oplever at børnene ikke har lys på cyklen om morgenen, og det var mandag morgen tæt på at blive fatalt.Foto: Kim Rune

Afdelingsleder: Forældres ansvar Onsdag morgen var afdelingsleder for Nordagerskolen, Helle Jensen, med ude og observere situationen. Spørger man hende, er det langt fra en ønskværdig situation: - Det er jo en meget bekymrende tendens. Især her ved Rolighedsvej, som jo er så stærkt trafikeret af både biler og cyklister. Vi har jo som skole altid elevernes sikkerhed som fokus, så vi skal helt sikkert tage emnet op, når skolen starter igen i det nye år, siger hun. Afdelingslederen er som udgangspunkt godt tilfreds med det gode stisystem i Ringe og synes også, at børn, der cykler, udviser større selvstændighed, og det styrker deres mobilitet. Men ansvaret for manglende lygter ved hun godt hvor ligger: - Som skole vil vi klart appellere til forældrenes fornuft, for i sidste ende er det jo deres ansvar. Mit forslag er derfor, at forældre skal cykle mere med deres børn, indtil de kan sikre sig, at børnene har helt styr på at begå sig som cyklister.

Afdelingsleder for Nordagerskolen, Helle Jensen, var med ude og overvære morgentrafikken onsdag morgen. Hun mener, at der stadig er meget der kan gøres, for at sikre børnenes trafikvaner. Foto: Kim Rune

Bedstemor trådte på bremsen Mandag morgen var det ved at gå helt galt for en lille trafikant uden lys på cyklen: Susanne Grodt kom kørende fra Rynkeby og skulle dreje i rundkørslen ved Algade/Odensevej, da hun fik øje på to små skolebørn, der kom cyklende uden lys og cykelhjelm. Da hun drejede til højre nåede hun - over sin skulder - lige præcis at få øje på endnu en skoledreng, der kom i fuld fart - også uden lys. Susanne Grodt blev nødt til at træde hårdt på bremsen, så både hun selv og hendes barnebarn på passagersædet fik en slem forskrækkelse. I følge Susanne Grodt var det et splitsekund fra at gå grueligt galt: - Jeg ser det desværre gang på gang, når jeg skal aflevere mine børnebørn på skolerne og børnehaverne i Ringe. Jeg er altid en meget påpasselig bedstemor, også når jeg kører bil, men episoden gjorde mig simpelthen så forskrækket, at jeg var nødt til at melde det ud på Facebook, fortæller hun.

Følelse af afmagt Og hun er ikke den eneste. Der har været flere opråb på de sociale medier i december, om at forældre skal sørge for at få lys på børnenes cykler. Susanne Grodt har da også efter episoden en klar bøn til de mange forældre på hele Midtfyn, hvis børn kører rundt uden lys på cyklen: - I skal virkelig klæde jeres unger ordentlig på til trafikken og sørge for at de bliver set. Jeg sidder med den største følelse af afmagt i det her. Det havde jo været frygteligt, hvis jeg havde påkørt den lille dreng - det var jeg aldrig kommet mig over.