Fanget på overvågning: Hærværk på skole er opklaret

Faaborg: Sidste uges omfattende hærværk på Øhavsskolens afdeling Svanen er opklaret. Politiet og ansatte på Øhavsskolen har sammen kigget overvågningsbillederne, og de viste, hvem det var der mandag den 11. marts gik en tur rundt på skolens område og sprayede lyseblå maling på over halvdelen af skolens bygninger.

- En af dem, der var med til at kigge på overvågningsbillederne genkendte gerningsmanden, og jeg kan sige, at det er ikke en elev, der går på Øhavsskolen, siger afdelingsleder Carsten Rasmussen.

Af hensyn til gerningsmanden, der er en dreng i 15-års-alderen, ønsker Carsten Rasmussen ikke at identificere ham yderligere.

- Det er en dreng, vi har brug for at beskytte lidt. Som jeg ser det her, så er hans handling et råb om hjælp, siger Carsten Rasmussen.

Hærværksmanden havde skrevet på muren: "Ses i skole i morgen", men det viste sig at være et forsøg på røgslør.

Er det en lettelse, at det ikke er en af skolens egne elever?

- Umiddelbart er det en lettelse, men det er jo altid ærgerligt, når sådan noget sker, siger afdelingslederen.

Det er endnu ikke afklaret, hvad det vil koste at få spraymalingen fjernet fra bygningerne. Skolen afventer en inspektion, der skal afgøre, om kommunens folk kan klare det selv, eller om der skal specialister til.

- Spraymaling på murværk er ikke helt let at fjerne, men nu må vi se, siger Carsten Rasmussen.