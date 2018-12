Fanget i førerhuset: Lastbil torpederede naturhegn

En lastbil kørte ind i et naturhegn mandag morgen øst for Brobyværk. Chaufføren blev teknisk fastklemt men kom ikke til skade.

Brobyværk: En lastbil kørte af vejen og torpederede et naturhegn mandag morgen klokken 20 minutter over seks.

Det var et solouheld, hvor der kun opstod materiel skade, forklarer Lars Tvede, vagtchef hos Fyns Politi.

- Chaufføren har det fint og er ikke kommet til skade. Men han var teknisk fastklemt. Hvilket vil sige, at han var fastklemt på en måde, hvor førerhuset på lastbilen var krøllet så meget sammen, at døren ikke kunne åbnes. Dermed kunne han ikke komme ud ved egen hjælp, siger vagtchefen.

Uheldet skete på Karlsbjergvej, som er strækningen mellem kirken i Brobyværk og hen til, hvor Assensvej begynder mod Hillerslev.

I skrivende stund er politiet til stede på ulykkesstedet. Her har de til opgave at skærme af for trafikken, for at redningsberedskabet kan bjerge lastbilen i sikkerhed fra morgentrafikken.