Fanefyldt Lombjergefest under bøgetræerne

Ringe: Årets Lombjergefest bliver med ekstra mange flag i år. I anledning af Dannebrogs 800-års dag sørger arrangørerne for at samle en del faner, så der er lagt op til et festligt syn.

Lombjergefesten foregår lørdag 15. juni fra kl. 13.15, og der er i år både gymnastik, hiphop og musik på programmet. Gymnasterne kan se frem til et renoveret gulv at optræde på; der er produceret en del nye gulvbrædder, så de opvisende gymnaster får bedst mulige vilkår, oplyser arrangørerne fra Midtfynske Skytte- Gymnastik og Idrætsforeninger.

Årets festtaler er Jesper Vognsgaard.

Der vil også blive mulighed for at prøve at skyde på 50 meterbanen under kyndig vejledning.