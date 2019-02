Familiesjov for foreningsløse børn

Faaborg: Lørdag 23. februar afholder vi for første gang Familiesjov-dag i Forum Faaborg - et arrangement, hvor børn i kommunen kan komme og prøve kræfter med de sportsgrene, Faaborgs foreningsliv kan byde på.

- Vores håb er, at især de børn og familier, der ikke kender så meget til det danske foreningsliv og dem, der ikke har tradition for at være en del af det, dukker op, fortæller kommunikationskonsulent ved Faaborg-Midtfyn Kommune Ann-Sophie Nøhr Hemmingsen i en pressemeddelelse.Familiesjov-dag er koblet sammen med "Et godt fritidsliv for alle", et projekt kommunen laver i samarbejde med Red Barnet for 6-16-årige, der har behov for hjælp til at få et godt og aktivt fritidsliv.Her kan familier, der af den ene eller anden årsag ikke har et aktivt fritidsliv, få støtte. Kommunens frivillige fritidsvejledere kan fx hjælpe med at finde den rette fritidsaktivitet til barnet og hjælpe familien med at søge støtte, hvis det er økonomiske hensyn, der er årsagen til, at børnene ikke er aktive i fritiden. På Familiesjov-dagen vil der også være mulighed for at få hjælp til at melde sig ind i en forening.Der er kl. 11-14, der er Familiesjov i Forum Faaborg på lørdag.