Familieidræt gav sved på panden og lokkede nye til

Både medlemmer og ikke-medlemmer af Rolfsted IF dukkede op til årets første familieidræts-dag i Rolfhallen.

Rolfsted: - Vi fører 14-9! To nabohuse er i dyst. Kenneth Fog Nielsen fra det ene hus spiller på samme side som naboen Lone Degnemark Larsen, hvis mand og søn er i gang er travlt optaget af en badmintonkamp. På den modsatte side står Kenneth Fog Nielsens kone og søn, som netop har sikret sig, at alle er helt med på stillingen. Ping. Pong. Bordtennisbolden flyver hen over bordet. Frem og tilbage. Lige indtil den ikke gør. - Hvem henter? Denne gang er bolden dog ikke så let at få fat i igen. Den er nemlig røget op på taget over dommerbordet. - Vi er her for at have det sjovt med vores næsten-naboer, forklarer Lone Degnemark Larsen til avisen i mellemtiden. - Det er anden måde at være sammen på fremfor at sidde og drikke kaffe eller øl, mener hun. - Det gør vi bagefter, lyder det grinende fra den anden side af bordet, inden spillet går i gang igen - nu med en ny bold. Begge familier er aktive i Rolfsted Idrætsforening. Selvom den i dag står på bordtennis, er det håndbold, badminton og motionscenteret, der normalt trækker.

Otteårige Emil Hesselbjerg spillede lørdag formiddag bordtennis med sin far, da Rolfsted Idrætsforening lavede familieidræt. Foto: Ane Johansen

Skal lokke nye medlemmer til Lørdag formiddag har Rolfsted Idrætsforening inviteret til familieidræt, og det har 32 familier benyttet sig af. I alt deltager 87 børn og voksne. - Det er fedt, synes jeg. Der er både bedsteforældre og børn, der knap kan gå, siger Iben Bech, der normalt er formand for gymnastikforeningen, men som i dag har arrangeret familieidræt. Dagen byder på to timers valgfri idræt - fodbold, håndbold, hockey, badminton, gymnastik, bordtennis og ikke mindst fri leg. Familierne kan lave lige præcis det, som de gerne vil, lyder mantraet. Familieidræt skal få folk til at bevæge sig på tværs af alder og sammen med deres familier. Men det er også et led i at lokke nye medlemmer til idrætsforeningen, forklarer formand for Rolfsted IF Thomas Hofstedt Nielsen. - Tidligere meldte folk sig automatisk ind i idrætsforeningen, medmindre man var spejder. Det gør folk ikke mere. Vores håndbold-afdeling er næsten helt væk, selvom hallen jo er bygget op som håndboldbaner, siger han. Sådan en dag med familieidræt kan også være med til at åbne op for andre sportsgrene, mener han. - Det kan være, vi skal have et bordtennishold i fremtiden.

Der var også mulighed for at spille hockey. Foto: Ane Johansen

Forsætter næste weekend En af de familier, der kommer udenbys fra, er familien Hesselbjerg fra Årslev, bestående af Jacob og Karin Hesselbjerg og de tre børn Emil, Lilli og Isak på henholdsvis otte, seks og tre år. Selvom de ikke i forvejen er med i Rolfsted IF, har de taget turen til Rolfsted for at dyrke idræt sammen. - Vi hørte om det gennem Lilis børnehave, og det lød som en god måde at være sammen som familie på, siger Jacob Hesselager. På familiens program står der blandt andet bordtennis og fodbold. - Det vigtigste er, at børnene har det skægt, for så kommer vi igen i næste uge, siger han. Familieidræt fortsætter nemlig de kommende weekender, og næste gang går det løs søndag den 20. januar.

Der var frit valg på næsten alle hylder, når det kom til sport, da der var familieidræt i Rolfsted. Foto: Ane Johansen

Både store og små var på banen. Foto: Ane Johansen