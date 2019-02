Så er der igen fællesspisning for alle på Skullerodsholm i Nr. Lyndelse. Det er den 1. marts klokken 17.30, og menuen står på gullasch-gryde med mos og surt.

Prisen er 85 kr for voksne og 45 kr for børn under 10 år.

Tilmelding senest 25. februar til Rigmor Sand på 20 36 52 25. (Mic)