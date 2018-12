Fællesklynge bag hjemmeside

Ferritslev: Landsbyklyngen Fyns Søland, der består af 16 landsbyer og de to tilstødende kommuner, Faaborg-Midtfyn og Odense, er i færd med at etablere klyngens fælles hjemmeside www.fyns-soeland.dk.

For at få hjemmesiden i gang er alle i klyngen, der er engageret i en forening, lokal- og menighedsråd, er iværksætter eller erhvervsdrivende, institution, organisation eller med i et uformelt netværk til informationsmøde om hjemmesiden tirsdag 11. december kl. 19 i Ferritslev Fritidshus.

Tilmelding til til Egon Hansen i Ferritslev Fritidshus, på 65981315 eller på egon@ferritslev-fritidshus.dk.

/EXP