Fælles tennis i brobyerne

Nr. Broby/Brobyværk: Bestyrelserne i de to tennisklubber i henholdsvis Nr. Broby og Brobyværk har besluttet at få et tættere samarbejde end hidtil. Samarbejdet har hidtil mest bestået i, at medlemmerne gratis kan spille på hinandens baner.

Det tættere samarbejde skal bl.a. bestå i, at man i år vil afholde et fælles Brobymesterskab i stedet som hidtil at afholde separate mesterskaber. Der er tilmeldt 27 spillere i de forskellige kategorier, og det giver i alt 68 kampe, inden vinderne og dermed Brobymestrene er fundet.

Mesterskabsturneringen strækker sig over tre uger med start lørdag d. 10. august og finaledag med spisning og præmieoverrækkelse lørdag d. 31. august.

Hovedparten af kampene vil blive spillet i Brobyværk, pga. klubben pt. har de bedste klubfaciliteter.