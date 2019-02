Fælles kyndelmissegudstjeneste i Krarup

Krarup: Søndag 3. februar kl. 19 holder man kyndelmissegudstjeneste i Krarup Kirke. Det er en fællesgudstjeneste for Krarup, Brahetrolleborg og Ø. Hæsinge sogne. Ved gudstjenesten medvirker Krarupkoret.

Kyndelmisse er fra gammel tid en messe for lysene, så man tænder mange levende lys denne aften. Kirkegængerne får udleveret et stearinlys ved indgangen og bliver opfordret til at deltage i den fælles lystænding undervejs i gudstjenesten.

Kyndelmisse, som rettelig er 2. februar, falder 40 dage efter jul og markerer den dag, hvor Jesus som spæd blev fremstillet i templet og hvor Marias renselse efter fødslen fandt sted efter jødisk skik. /EXP