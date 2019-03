Fældet af to lærlinges forklaringer: Mester fik voldsdom for knytnæveslag

Men sådan oplevede hverken offeret eller en anden lærling, der overværede episoden, stemningen, og de to lærlinges forklaringer kom altså til at fælde mester og plette hans straffeattest.

Ifølge mesters egen forklaring er der tale om en stor misforståelse efter en episode på virksomheden 17. august sidste år. Ifølge hans forklaring havde han bare ønsket at virke jovial, da han gav sin lærling nogle venskabelige dunk i maven i forbindelse med, at han udstak en arbejdsopgave.

Faaborg: En 42-årig leder af en mellemstor produktionsvirksomhed i Faaborg blev onsdag ved byretten i Svendborg idømt 40 dages betinget fængsel for vold mod en lærling. Den 42-årige kommer til at aftjene 60 timers samfundstjeneste, før hans tavle er ren igen.

- Han var egentlig glad for arbejdspladsen, men ville ikke have forlænget lærlingetiden, og det brokkede han sig over. Jeg følte, han misbrugte situationen med mester til at komme ud af ansættelsesforholdet, fortalte en kollega, som den dømtes forsvarer, Jess Lykke Gregersen, havde indkaldt som vidne.

Sagen fik i retten en lille krølle, da det kom frem, at offeret i dagene op til konflikten havde en kontrovers med mester omkring sin lærlingekontrakt. Lærlingen havde haft en del sygefravær og måtte derfor se sit lærlingeforløb forlænget til januar 2019, selv om det egentlig skulle være sluttet i september 2018. Det havde han selv skrevet under på, men alligevel var han utilfreds.

Efter episoden var der ikke yderligere meningsudveksling, og lærlingen fortsatte med at passe sit job resten af dagen, og måske var sagen ikke havnet i retten, hvis ikke hans medlærling havde henvendt sig til sin fagforening, det besluttede at gå til politiet.

Modtog dommen

Den forklaring tillagde retten dog ikke nogen vægt, og mester endte altså med at få en relativt mild dom, blandt andet fordi han ikke tidligere er straffet og har det, som retten kalder "gode personlige forhold".

- Du bliver dømt på, at de to lærlinge ikke oplevede, der blev slået for sjov. Det lægger retten til grund. Du har instruktionsbeføjelser over for lærlingen, der tilhører den nederste del af hierarkiet. Man slår altså ikke på sit personale på en arbejdsplads. Det er det signal, retten gerne vil sende, sagde dommer Kim Ottesen i sine afsluttende bemærkninger.

Den 42-årige produktionsleder modtog dommen på 40 dages betinget fængsel og 60 timers samfundstjeneste.