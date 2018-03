Håndbold: Fynsserien, pulje 1, damer - Krogsbølle G.& I.F. - Faaborg ØH, 19-20 (11-11)

I et nervepirrende topopgør lykkedes det damerne fra Faaborg ØH i Fynsserien at vinde knebent, men fortjent, på udebane mod Krogsbølle G&IF, med 20-19, og dermed steg chancen for en oprykning til 3. division betydeligt.

Træner for Faaborg ØH, Maiken Hansen, var dog forbeholden efter udesejren, og forklarede at først hvis det bliver til en hjemmesejt på tirsdag hjemme mod Stenstrup, ville hun gøre sig seriøse tanker om en oprykning, og agere derefter. De farligste modstandere til oprykningspladsen, er Hårby BK, som netop møder Krogsbølle i deres næste kamp, så det er tid før krølning af tæer de næste mange dage.

I kampen mod Krogsbølle var stillingen 11-11 ved pausen og længe fulgtes de to hold tæt sammen, indtil Faaborg ØH modslutningen slog et hul, og kom foran med tre mål, og selv om Krogsbølle satte alle kræfter til, så nåede de ikke op, og en vigtig hjemmesejr fordampede.

Det kan så allerede på tirsdag blive afgjort om Faaborg ØH fra næste sæson kan råde over to divisionshold - Herrerne i 2.div. , og så måske Damerne i 3. division, og selv om damerne endnu mangler en hjemmekamp mod bundholdet fra Gudme HK, så håber træner og spillere på massiv støtte fra hjemmepublikummet til de to kampe. (hol)