Faaborgs Venstre-kandidat slået på målstregen af eks-faaborgenser

- Jeg er bare glad for, at der er så mange, der ville stemme på mig, og jeg har stadig politiske ambitioner, og så må vi se, hvad jeg skal gå efter, når vi når længere hen.

- Jeg har prøvet at være suppleant i kommunalbestyrelsen og komme ind i og være med i to år. Man ved aldrig, hvad der sker, lyder det fra ham.

- Jeg havde ikke forventet at komme så højt op. Jeg havde håbet på at komme over er 3000, men slet ikke så højt her. Så jeg er pissestolt, siger Ole Pedersen.

Flot valg til Aas

Heller ikke Socialdemokraternes lokale Kim Aas Christensen lykkedes med at få nok stemmer til et mandat. Men målet om at få 1000 personlige stemmer blev i høj grad indfriet. 2195 af slagsen blev det til for ham.

- Jeg vidste godt, at det blev svært, men alligevel er jeg da lidt skuffet. Det skal man være. Men det har aldrig været let i denne kreds, og det kræver bare noget, siger socialdemokraten, da resultatet lå fast torsdag eftermiddag.

Tidligere slog han fast, at målet for ham var 1000 stemmer. Derfor stiller han også gerne sit kandidatur til rådighed om fire år.

- Jeg har fået blod på tanden. For med det her antal stemmer er der noget at bygge på. Jeg tror, at det handler om at lære folk at stemme personligt. Så det handler om en masse benarbejde, og nogen gange skal der lidt tid til, siger Kim Aas Christensen, der hæftede sig ved, at han fik langt flere stemmer end sin forgænger på posten.

Også den nuværende borgmester i Faaborg-Midtfyn Kommune, Hans Stavnsager, har forsøgt at blive valgt i kredsen.

- Jeg slog også Hans Stavnsagers personlige tal, så det kan ikke være meget bedre, griner Kim Aas Christensen.

Den Radikale Søren Hillers fik 1165 personlige stemmer, men det var ikke nok til at erobre partiets eneste fynske mandat. Det gik til Rasmus Helveg Petersen.

Dansk Folkepartis René Jørgensen opnåede godt 800 stemmer. Det var langt fra nok til en plads i Folketinget. DF'eren havde dog også opgivet på forhånd, efter at partiet blev mere end halveret på valgdagen.