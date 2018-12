Faaborgenser indstillet til prisen som Årets Frivillige Idrætsleder på Fyn

Faaborg-Midtfyn: Han er tidligere blevet kåret til Årets Faaborgenser og Årets Ildsjæl i Faaborg-Midtfyn Kommune. Og nu er der måske mere hæder på vej til Jørn Lorenzen. Faaborg-Midtfyn Kommune har i hvert fald indstillet ham til Årets Frivillige Idrætsleder på Fyn.

Nomineringen sker på baggrund af hans frivillige arbejde som formand for Faaborg Badmintonklub og som formand for FSI (Faaborg Samvirkende Idrætsforeninger), som sørger for, at en masse skolebørn - i skoletiden - kommer ud og prøver en masse forskellige idrætsgrene i klubberne.

Ni fynske kommuner inviterer traditionen tro til Fynske Bank Sportslørdag, en sportsfestival og prisfest for "limen" i fynsk idrætsliv. Og her er Jørn Lorenzen altså en af de idrætsledere fra de ni kommuner, der er nomineret til prisen. Vinderen får en SEJR-statuette designet af kunstneren Jens Galschiøt og et gavekort på 10.000 kroner.

Som begrundelse for at nominere Jørn Lorenzen skriver kommunen blandt andet:

"Jørn Lorenzen er en stor personlighed, som påvirker alle de mennesker, han møder - han er rummelig, anerkendende, har et stort hjerte, engageret, omhyggelig, en igangsætter, god til at få idéer omsat til handling samt en stor drivkraft."

- Med denne pris understreger vi vigtigheden af, hvad det betyder, at der findes ildsjæle, der frivilligt påtager sig rollen som idrætsledere og samtidig er store rollemodeller for vores børn, siger borgmester Hans Stavnsager.

Vinderen af prisen bliver afsløret ved et aftenarrangement for det fynske idrætsliv i forbindelse med Fynske Bank Sportslørdag 19. januar 2019.

Med prisen sættes der fokus på den store frivillige indsats, der ydes i de fynske idrætsforeninger. Tendensen med at være frivillig er stigende, og det er særlig populært at engagere sig som frivillig inden for idræt. 39 procent af danskerne deltager i frivilligt arbejde, og 26 procent er frivillige i idrætssammenhæng.