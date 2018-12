Faaborg-området kan få 40 nye sommerhuse

Faaborg: Faaborg-området kan få op til 40 nye sommerhusgrunde i kystnære områder, som led i en ny aftale indgået mellem regeringspartierne, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti.

Selv om området, især Horneland, har snesevis af ubebyggede sommerhusgrunde plastret til med til salg-skilte, så hilses aftalen velkommen i lokalområdet.

Fra borgmester Hans Stavnsager (S), lyder det:

- 40 nye sommerhuse er jo relativt begrænset udbygning, så personligt havde jeg nok gerne set et lidt større antal. Men med de 40 får vi mulighed for at imødekomme efterspørgslen efter nye sommerhuse nogle år frem i tiden.

Folketingsmedlem for Venstre, Jane Heitmann, har været med til at træffe aftalen, der giver Fyn mulighed for at lave 209 nye sommerhusgrunde. Hun siger:

- Det er stærkt, at vi nu på Fyn får mulighed for at styrke vækst og udvikling med mere end 200 nye sommerhuse. For et område som Faaborg-Midtfyn, som ofte bliver lidt "klemt" er det en unik mulighed - for nye sommerhuse betyder flere turister, mere omsætning i vores butikker og forhåbentlig bliver det lokale håndværkere som skal bygge nye sommerhuse. Skal vi have et Danmark i balance, skal vi også tilgodese landkommunerne.

Ejendomsmægler Søren Andersen, EDC, Faaborg, mener, der er salgspotentiale i nye udstykninger, også selv om man hos ham og hans kolleger kan vælge mellem mange tomme sommerhusgrunde på Horneland.

- Som jeg forstår aftalen, bliver der tale om kystnære udstykninger, og jo tættere, man kommer vandet, des større efterspørgsel er der på grundene, siger han.

Ifølge Søren Andersen skal man ikke lægge for meget i, at en del af de tomme grunde har stået til salg i 6-7 år.

- Vi taler måske grunde til 1,4 mio. kr, og skal der et hus ovenpå, er prisen oppe på to en halv millioner kroner. Det er også en slags penge for hus nummer to. Der skal nok vise sig købere, og der vil der også til nye udstykninger tæt på vandet, vurderer ejendomsmægleren.