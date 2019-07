Faaborg-løbere med vokseværk

Digital løbe- og gågruppe har været en succes - nu udvides målgruppen også til at omfatte øvede løbere.

Faaborg: Faaborg Runners - Bevæg Dig for Livet er navnet på et gratis tilbud til alle om at komme i gang med at dyrke motion og møde nye mennesker. Facebookgruppen begyndte i marts med tilbud om løbemotion for alle hver mandag fra Forum Faaborg, siger Runners-vært Bjarne Ravn. 10-15 humørfyldte løbere i alle aldre har siden trænet flittigt, og er nu i så god form, at flere af dem netop har gennemført et 5 kilometer motionsløb i fine tider. Så nu presser de Faaborg Runners og vil have mere.

To løbetilbud Derfor bliver der fra mandag 24. juni mulighed for at vælge mellem to løbetilbud. Det kendte hver mandag, hvor alle kan være med, bare de skiftevis kan løbe lidt og gå ind imellem. Og så det nye tilbud med krav til deltagerne om at kunne løbe i et langsomt tempo 4-5 kilometer uden stop. Udvidelsen med et ekstra løbehold kan kun lade sig gøre, fordi vi har opbakningen fra frivillige er markant. Som Poul Thorsen. Han meldte sig for en måneds tid siden som ny Runners-vært for kunne klare den stigende tilgang af løbere. Poul har dyrket motionsløb i snart 7 år.

Erfaren vært Faaborg Runners har fra oprettelsen fået stor støtte fra en af Faaborgs dygtigste langdistanceløbere, Lisbeth Billeskov Hansen, kendt fra det danske VM-hold i 100 kilometer og nu med over 100 maratonløb i skoene. Lisbeth har meldt sig som Runners-vært og vil fra mandag 24. juni tage sig af holdet med de øvede løbere. Hun glæder sig til at give inspiration til de løbere, som har mod på mere motion og distancer over 5 kilometer.

Løber på broen 5. oktober deltager Faaborg Runners i Genåbningsløbet Gl. Lillebæltsbro på 10 kilometer distancen. Der skal trænes, men det skal være sjovt. Faaborg Runners er ikke en klub, men et tilbud under blandt andet DGI og DIF om at få flere op ad sofaen og dyrke mere motion. Alle kan deltage ved at melde sig på Facebook eller møde op på mandage kl. 17.30 ved Forum Faaborg for at løbe. På tirsdage og torsdage kl. 17 ved Forum Faaborg tilbydes gåmotion ved Gå-vært Ina Vorm.