Faaborg løb all in på julen: 220 julemænd stormede gennem Brugsen midt i åbningstiden

Faaborg gav den gas, da 220 julemænd blev sendt på rundtur i byen. Løbet blev festligt kommenterer af Flemming Toft og Henrik Poulsen.

Faaborg: - Det må blive nogle gode julegaver i år med alle de julemænd, vi har i byen, lød det fra en velfornøjet borgmester Hans Stavnsager, da han efter Det Store Julemands-løb blev interviewet af "stævnespeaker" Flemming "Huttelihut" Toft. "Jul i Faaborg" er gået all in på højtiden i Faaborg, og begivenhederne nåede deres foreløbige klimaks lørdag middag, da 220 faaborgensere og gæster sprang i røde dragter, løbesko og nisseskæg og satte et umanerligt festligt præg på bybilledet.

Vi bliver nødt til at gøre noget usædvanligt, hvis vi skal have mere gang i byen, og det er jo ikke den store ulejlighed at give folk en ekstra oplevelse, så for min skyld, kan vi sagtens køre det til en tradition. Brugsuddeler Flemming Munkesø, der lod 220 julemænd løbe gennem sin butik.

Julemandsløbet I 2018 var det fjerde år i træk, der blev afviklet julemandsløb i Faaborg.Bag dette års arrangement står "Jul i Faaborg", som er en eventgruppe under "Vores Faaborg og Egn".



Eventkoordinator er Stine Mjaaland, som også er kreativ konsulent hos "Vores Faaborg og Egn".



Stine Mjaaland trak på sit store netværk af professionelle tv-folk og fik lavet en livetransmission fra løbet, som blev speaket af Henrik Poulsen og Flemming Toft.

220 løber i julemandsdrager satte festligt præg på bybilledet. Foto: Torsten Cilleborg

Ind gennem Brugsen Julemændene spænede op og ned ad gågaderne, ned til havnen, op gennem den Voigtske Gård og sågar ind gennem SuperBrugsen midt i åbningstiden mellem kunder og indkøbsvogne. - Det var skægt at løbe mellem så mange andre i julemandsdragter, især da vi løb ind gennem brugsen, sagde 14-årige Capser Von Essen. - Kunderne må have syntes, det var lidt mærkeligt, supplerede hans jævnaldrende kammerat, Simon Friis Hansen. Brugsuddeler Flemming Munkesø tøvede dog ikke et sekund, da han fik henvendelsen fra arrangørerne: - Den hoppede jeg da med på. Vi bliver nødt til at gøre noget usædvanligt, hvis vi skal have mere gang i byen, og det er jo ikke den store ulejlighed at give folk en ekstra oplevelse, så for min skyld, kan vi sagtens køre det til en tradition, sagde han.

Henrik Poulsen og Flemming Toft speakede livetransmissionen. Foto: Torsten Cilleborg

Næste år er vi 350 Og det er da også planen hos arrangementskoordinator, Stine Mjaaland, der er kreativ konsulent hos paraplyorganisationen "Vores Faaborg og Egn", en overbygning på en række af byens foreninger. - Vi har lært en masse af de erfaringer, vi har gjort i år. Det er fint, at vi har samlet mere end 200 til løbet, men næste år må der gerne være 350 løbere og 500, der står og hepper på Torvet, vi skal have en kæmpefest ud af det, sagde hun. Noget, der var med til at gøre dette års julemandsløb, som var det fjerde i rækken, var, at Stine Mjaaland, havde sørger for livetransmission af løbet. Den kan du se eller gense på fyens.dk. Løbet blev undervejs kommenteret af den kendte sportsjournalist Flemming Toft og Det Rigtige Faaborgs Henrik Poulsen. Flemming Toft er personlig ven med Stine Mjaaland og hendes mand Frederik Lauesen, som er sportschef hos TV 2.

Koordinator Stine Mjaaland sammen med Ole Hansen fra Faaborg Kanonerlaug, som skød løbet i gang. Foto: Torsten Cilleborg

Toft i tv-stuen Toft kendte ikke alverden til Faaborg i forvejen, men han hyggede sig veloplagt i den "tv-stue", der var stillet an foran Røde Kors-butikken med lån af genbrugsmøbler og Nørklegruppens hjemmestrikkede plaider, som kommentatorerne kunne varme sig under. - Det er en helt fantastisk opbakning, der er samlet om løbet, og det er rigtig sjovt at være med til, sagde han i en kort stund mellem folk, der ville have taget selfies med kendissen og et interview med borgmester Stavnsager, som også var benovet over arrangementet: - Det er bare et eksempel på, at Faaborg har det hele. Det er et minikoncentreret af alt det gode Danmark har at byde på samlet på få kvadratkilometer, sagde borgmesteren. Også Henrik Poulsen, der er vant til at kommentere store events i byen havde en god dag i selskab med sin lidt mere kendte kollega: - Det er fantastisk at være vært sammen med sådan en kapacitet, men skal jo bare give ham et enkelt stikord, så snakker han bare løs.

Simon Friis Hansen, Casper von Essen og Jeppe Maibom havde en fest, da de løb julemandsløb. Foto: Torsten Cilleborg

Turen gik blandt andet gennem Den Voigtske Gård.

Efter løbet bød Hotel Faaborg på gløgg og æbleskiver.

Tv-kendissen Flemming Toft stillede gerne op til selfies. Foto: Torsten Cilleborg

Brugsuddeler Flemming Munkesø sørgede selv for at guide løberne i retning af hans butik. Foto: Torsten Cilleborg

En snekanon sørgede for hvid julestemning på Torvet. Foto: Torsten Cilleborg

Hotel Faaborg bød løberne på gløgg og æbleskiver. Foto: Torsten Cilleborg

Bag dette juleskæg gemmer sig folketingskandidat for Venstre Ole F. Pedersen. Han var glad for at kunne vise sig i yndlingsklubben Arsenals røde og hvide farver. Foto: Torsten Cilleborg

Kanonerformand Ole Hansen klar til at skyde julemandsløbet i gang. Foto: Torsten Cilleborg

Formand for Faaborg Kanonerlaug, Ole Hansen. Foto: Torsten Cilleborg

Betina Quick stod for løbsopvarmningen. Foto: Torsten Cilleborg

Betina Quick stod for løbsopvarmning. Foto: Torsten Cilleborg