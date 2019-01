Faaborg klarede højvandet uden panik

Over middag onsdag ankom folk fra Beredskabsstyrelsen i Kolding for at lægge en såkaldt watertube ud langs Langelinie-promenaden i Faaborg, hvor stormfloden truede både det lavtliggende område omkring Færgevej og husene mellem Færgevej og havnebadet. Foto: Maria Retoft

Vandstanden nåede ikke helt samme højde som for to år siden - og faaborgenserne var denne gang klædt på til at tage imod vandmasserne.

Faaborg: I et par timer onsdag eftermiddag følte de ansatte på Faaborg Værft sig lidt isoleret fra omverdenen, fordi alle veje til og fra havneområdet var spærret af. Men bortset fra det, forløb onsdagens ekstreme højvandsstigning lidt lige som i resten af byen - der var næsten ingen panik, fortæller værftsdirektør Jan Mortensen. - Vi var velforberedte. Om formiddagen havde vi flyttet alle de ting væk, der kunne blive skadet af vandet, og vi havde lagt gangbroer ud, så man kunne færdes tørskoet på området, selv om vandet stod højt. Så det gik fint, fortæller han. Vandet nåede ikke helt samme højde som i 2017, men ved værftet stod det dog helt op til værftsbygningen. - Men der er ikke trængt vand ind i bygningen, så vi har ingen vandskader. Nu venter vi bare på, at vandet skal trække sig tilbage, så vi kan komme hjem, lød det fra Jan Mortensen, da avisen talte med ham kort før klokken 16.

Winnie Larsen fra Faldsled (i midten) nyder synet af naturens kræfter i det gyldne eftermiddagslys sammen med datteren Laura Hulstrøm (t.h.) og Tina Jungfeldt fra Horne (t.v.). Foto: Palle Søby

Klivagers søpølse På det tidspunkt var der også fuldstændig ro på hos Line Klivager og Mikkel Sander i Faaborg Røgeri Café, som er det mest udsatte sted på havnen. Efter stormfloden for to år siden har de investeret 70.000 kroner i en 70 meter lang såkaldt watertube, som kan nå rundt om hele cafeen. - Søpølsen virkede 100 procent. Det var fantastisk. Nærmest over forventning. Og så har det bare være så meget nemmere end sidste gang, hvor vi baksede rundt med sandsække, siger Line Klivager, da avisens udsendte vader ud til cafeen omkring klokken 16. - For to år siden kostede sandsækkene os 50.000 kroner, og det var jo en engangsudgift, for sandsækkene kunne vi ikke bruge igen. Det kan vi med søpølsen. Den kan vi bruge hver gang, det her sker, siger Line Klivager. - Men selvfølgelig har det også været lidt nervepirrende. Søpølsen var jo på en måde til eksamen. Men den bestod, fastslår Line Klivager, der har været ude med skarp kritik af kommunens og havnens beredskab. - Min kritik handler ikke om os selv. Vi skal nok klare os. Men det er mere af hensyn til alle de andre, der har brug for sække og sand og så videre. Dér synes jeg bare ikke, det har været godt nok, og der er blevet orienteret alt for sent i forhold til, hvad de har gjort i mange andre kommuner, siger Line Klivager.

Line Klivager og Mikkel Sander kan ånde lettet op midt på eftermiddagen. Deres 70 meter lange watertube har virket - og så skal de selvfølgelig også lige selv have taget nogle billeder fra endnu en historisk dag på det laveste sted på Faaborg Havn. Foto: Palle Søby

Publikumstræffer For havnemester Lasse Olsen forløb stormflodsdagen uden de helt store ubehagelige overraskelser. - Det er gået fornuftigt. Vi fik spærret vejene af, og vi fik afbrudt strømmen rundt omkring, så vi ikke fik nogle kortslutninger, fortæller han. Med hensyn til sandsække nød havnen også godt af det arbejde, der blev gjort i 2017. - Vi havde gemt cirka 1000 fyldte sandsække fra dengang, så det var bare at få sendt en lastbil afsted og få dem fordelt, fortæller han. Lasse Olsen bekendt er der ingen både, der er forlist i forbindelse med højvandet. - Vi har været rundt og efterse alle bådene. Det var nødvendigt at kappe fortøjningen på to-tre stykker, men mig bekendt har der ikke været nogle skader, siger han. Ligesom for to år siden blev den forhøjede vandstand også denne gang en publikumstræffer. Måske næsten endnu mere, fordi det denne gang foregik i dagtimerne. Hen over eftermiddagen stod der en rand af mennesker på blandt andet Havnegade, hvor vandet fra inderhavnen trængte op over havnefronten. - Det er jo fascinerende. Det er naturens kræfter, og det er lidt vildt. Jeg har tidligere sejlet i Grønland, så jeg bliver altid tiltrukket af den slags, som vi ikke så tit oplever her i Danmark, siger Winnie Larsen fra Faldsled, da hun står og nyder vandet og den nedgående sol sammen med datteren, Laura Hulstrøm.

Havnechef Lasse Olsen havde en af sine travle dage. Foto: Maria Retoft

En 70 meter lang watertube omkransede det mest kritiske sted på Faaborg Havn, Faaborg Røgeri Café. Foto: Maria Retoft

Den forhøjede vandstand tiltrak mange tilskuere på havnefronten i det smukke vintervejr. Foto: Maria Retoft

Line Klivager tjekker, om søpølsen holder. Det gjorde den. Foto: Palle Søby

Et kig fra Faaborg Røgeri Café ind mod havnefronten først på eftermiddagen. Foto: Palle Søby

Eftermiddagen igennem var der pænt med tilskuere på havnefronten. Foto: Palle Søby

En god dag at gå en tur med hunden, tænkte mange. Foto: Palle Søby

Politihjemmeværnet måtte indimellem skrue bissen på over for bilister, der ikke ville respektere vejspærringen ved rundkørslen for enden af Havnegade. Her er en politihjemmeværnsmand ude i et højlydt skænderi med en bilist, der prøver at komme igennem ved at køre over i venstre vejbane. Foto: Palle Søby

- Nej, den går ikke! Kan du ikke se skiltet! Politihjemmeværnet havde sit hyr med nogle af bilisterne ved vejspærringen for enden af Havnegade. Foto: Palle Søby