Faaborg-ishus udsat for hærværk

Hærværk mod Roma Is i Faaborg efter Ekstrabladets omtale af manglende hygiejne i Walid Hussein Dalos iskiosker i Faaborg, Assens og Ringe.

Faaborg: Natten til fredag blev der kastet en flise igennem ruden til Roma Is på Østergade i Faaborg.

Ifølge Ekstrabladet, der skriver om hærværket, var der desuden hældt salmiak-spiritus ud over isen i en montre, der også havde fået knust glasset.

Hærværket sker i umiddelbar forlængelse af, at Ekstrabladet torsdag bragte en artikel, hvor ejeren - syriskfødte Walid Hussein Dalo - der driver isbutikker i Assens, Faaborg og Ringe, udpeges som kandidat til at have Danmarks ulækreste iskiosker.

Den konklusion er avisen nået frem til efter at have beskrevet en række påbud og henstillinger, som fødevarekontrollen har givet Walid Hussein Dalo i det seneste år.

Blandt andet har der manglet varmt vand og sæbe i butikkerne, så personalet kan vaske deres hænder, og der har også været problemer med, at den is, Walid solgte i sine butikker, var en anden, end den han reklamerede med.

Ekstra Bladet har talt med Walid Hussein Dalo efter hærværket og citerer ham for følgende:

- Jeg er selvfølgelig sur over, at nogen kan finde på den slags. Jeg har også været sur på Ekstra Bladet, men jeg erkender, at der har været nogle hygiejneproblemer, som er blevet bragt i orden, siger han.

Den unge syrer er knap så meddelsom, da Fynske Medier fredag eftermiddag taler med ham. Det virker faktisk, som om han ikke helt forstår de spørgsmål, han bliver stillet.

På spørgsmålet om han har fået styr på de ting, som fødevarekontrollen påpeger, svarer han:

- Ja, næsten.

Til Fynske Medier siger Walid Hussein Dalo desuden, at han regner med at åbne ishuset i Faaborg igen om en uge eller to.

Fynsk Politi fik en anmeldelse af hærværket klokken 2:41 natten til fredag, og efterlyser nu vidner til hændelsen.

- Vi lavede en gerningssteds-undersøgelse og sikrede nogle spor. Vi betragter det som hærværk. Der er ikke umiddelbart stjålet noget, hensigten har tilsyneladende været at ødelægge noget, og vi er meget interesserede i høre fra vidner eller andre, der har set eller hørt noget, lyder appellen fra vagtchefen ifølge Ekstrabladet.