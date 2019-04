Faaborg gymnastikforening inviterer til opvisning med gæster

Faaborg: For første gang siden 2016 holder Faaborg Gymnastikforening en fælles forårsopvisning for alle foreningens hold.

Udover foreningens egne hold vil der også komme optrædende udefra. Det drejer sig om "Rytmepigerne" fra Horne Gymnastikforening samt en række gymnaster under ledelse af Hanne Møller Hansen, som netop har deltaget i Special Olympic World Games i Abu Dahbi. Special Olympic World Games er et internationalt stævne for udviklingshæmmede idrætsudøvere.

Siden september har der været godt gang i alle Faaborg Gymnastikforenings hold. Hver uge er der blevet svedt, grint, hoppet og danset i lokalerne i Forum Faaborg, men nu er det tid til at takke af for denne sæson og sige på gensyn til en ny sæson i september.

Opvisningen finder sted i Forum Faaborg søndag d. 7. april kl. 14 (dørene åbner kl. 13.30), og alle er velkomne. Pris pr. voksen er 25 kroner, og børn under 15 år er gratis. Der vil desuden være mulighed for at købe kaffe, kage mv.

Programmet tager sin begyndelse med en fælles indmarch for alle hold efterfulgt af en tale ved formanden. Det øvrige program for dagen samt yderligere info findes på foreningens hjemmeside: www.faaborggymnastikforening.dk.