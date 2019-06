Faaborg fik kultur både til gården og gaden

Faaborg: Der var kultur til både gården og gaden, da Faaborg fredag aften eksploderede i et festfyrværkeri af kulturelle arrangementer overalt i byen. Efter 13 års dvale blev kulturnatten vakt til liv med et orgie af kulturel mangfoldighed. Hvad, arrangørerne ikke havde kunnet tage højde for, var vejret, og findes der en kulturgud et sted deroppe, kunne vedkommende måske godt lige have været i lidt bedre humør.

Tordenbrag og nogle gevaldige regnbyger satte deres præg på starten af arrangementet. En flok folkedansere nåede klokken 17 kun lige at line op til dans på torvet, da en byge sendte dem i tørdok under halvtaget ved Røde Kors. Ganske symbolsk blev initiativtager Oliver Streich også akkompagneret af et solidt tordenbrag, da han to timer senere bød velkommen på Torvet.

Borgmester Hans Stavnsagers tale var en hyldest til det frodige amatørkulturliv, der udfolder sig i Faaborg.

- Vi har vores fyrtårne som malerimusee og Øhavsmuseet, men det, der også gør os kendt langt ud over kommunens grænser, er jo hele underskoven af amatører, der sikrer en fantastisk mangfoldighed. Faaborg er en kulturby - og man skulle tro, at vi var en by med mindst 10 gange flere indbyggere, når man ser programmet for kulturnatten, lød det fra borgmesteren.

Og så opfordrede han ellers folk til at gå ud og søge eventyret.

- Brug aftenen til at gå rundt, bliv lidt overrasket, bliv lidt provokeret - måske kommer man hjem med noget, man ikke lige havde regnet med, sagde Hans Stavnsager.

Selv bidrog han i øvrigt til underholdningen som oplæser af Tolkien på ungdomsskolen.