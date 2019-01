Faaborg-Midtfyn: Kommunalbestyrelsen har fornyelig vedtaget en boligstrategi, som er en analyse, et fagligt dokument med anbefalinger. Dette i samspil til forventet vedtagelse af den nye udviklingsstrategi for Faaborg-Midtfyn kommune (FMK) med en vision om muligt 3000 flere borgere.

Det er en vision, der omfatter hele kommunen, men med de fire største byområder som primære udviklingsområder. Vi må dog ikke glemme de mange cirka 65 landsbyer og det åbne land, som FMK også består af.

Derfor har vi i Dansk Folkeparti fået indskrevet i beslutningen, at såfremt kommunalbestyrelsen vedtager forslaget til ny udviklingsstrategi og dermed vedtager at hæve måltallet fra 2000 til 3000 nye borgere, vil det under arbejdet med kommuneplanen være nødvendigt at se på bosætningsmuligheder uden for de fire byer.

Der har været stor fraflytning fra land til by. I Dansk Folkeparti vil vi gerne støtte op om muligheden for landsbyudvikling samt tilflyttere til det åbne land. FMK er geografisk en meget stor landkommune. Derfor er det vigtigt, når vi i 2019 laver en ny kommuneplan, at lokalsamfundene byder ind med ønsker til landsbyudvikling. (Vi er samtidig opmærksom på at usunde og dårlige boliger bør rives ned)

Nu er der lavet en dyr boliganalyse ved brug af et konsulentfirma og egne medarbejdere. Det har ikke været gratis, og derfor vil vi fremadrettet være skarpere på at vurdere brugen af konsulentbistand.

Vi har i Dansk Folkeparti valgt at gå detaljeret ned i et enkelt område. Det kunne have været forstadsbåndet med de mange boligplaner for Nr. Lyndelse, Årslev - Sdr. Nærå og Ferritslev, de mange udstykninger i Ringe eller et landsbyområde. Vi har imidlertid valgt Faaborg by, fordi der også her er gode muligheder for udvikling.

Vi ser ikke Faaborg som en senior-by, men som en by for alle aldersgrupper, en by med udviklingsmuligheder. Der er bl.a. gang i lokalplanarbejde til både erhverv og boliger. Der vil være store erhvervsmuligheder både på havneområdet og Sylvestgrunden. Vi skal se fremad og være udviklingsorienteret for om muligt at tiltrække nye erhverv, samtidig med at vi skal give plads til udvikling af det bestående.

I forbindelse med det kommende kommuneplansarbejde er der et område i Faaborg vest for Margrethevangen, som er udlagt til ferie/fritidsareal i dag. Her ser vi et potentiale i, at det udlægges til attraktive familieboliger med mulig fjordudsigt, som kan understøtte folkeskolen og dagtilbud som ligger i området.

Angående detailhandel ser vi gerne gågaden omdannet til sivegade med mulighed for parkering på torvet, ligesom Dahls pølsevogn ønskes tilbage. Dog kan torvet og gågaden lukkes for biler ved særlige lejligheder. Turistkontoret mener vi bør indpasses i det kommende havneområde, hvorved retsbygningen fuldt ud kan blive et retsmuseum. Natur og kultur (oplevelsesøkonomi) er i god udvikling. I år til sommer er der bl.a. EM i europajolle, afslutningen af sejladsen Fyn rundt for gamle træskibe og Outdoor Sydfyns sportsbegivenhed. Ud over det har vi udviklingen af Øhavsmuseet og Faaborg Museum, som i årene frem kan blive til stor glæde for os alle og turister.

Som slutbemærkning kan nævnes rute 43, Faaborg-Odense. Her skal Vejdirektoratet gøres opmærksom på, at den i perioder udgør en flaskehals. I Dansk Folkeparti mener vi, der er brug for en opgradering af infrastrukturen til og fra Faaborg.