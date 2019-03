Faaborg-attraktioner skal på motorvejsskilte

Faaborg: I øjeblikket er Egeskov Slot den eneste attraktion i Faaborg Midtfyn, der skiltes for på motorvejen, nemlig ved afkørsel 14, Kværndrup, på Svendborgmotorvejen, men nu skal bilisterne på den motorvejsstrækning også vide, at det er værd af aflægge Svanninge Bakker og Faaborg Museum et besøg.Kommunalbestyrelsen har netop besluttet, at sætte 300.000 kr. af til to store, brune skilte, der reklamerer for de to attraktioner. Skiltene skal op ved afkørslerne 11, Årslev, og 13, Ringe."De brune turistoplysningstavler skaber synlighed og stor brandingværdi for Faaborg-Midtfyn Kommune og vil tiltrække mange besøgene til vores område," begrundes initiativet i sagsfremstillingen.Skiltene bliver de første, der peger mod Faaborg, og reglen er egentlig, at en attraktion højst må ligge 15 km fra motorvejen for at man må skilte til den, men det kan tilsyneladende godt lade sig gøre at få dispensation.Det kan sikkert diskuteres om 150.000 kr. for et skilt er en høj pris, men politikerne henholder sig til, at skiltet nok skal stå i 20 år, og at det så vil svare til 7.500 kr. om året, og det vurderes som billig annoncering."Brandingværdien skønnes høj, og flere attraktioner melder også om flere gæster, efter at der er blevet opsat oplysningstavler langs de danske motorveje. Størst effekt har der været hos de mindre og ukendte - men også landskendte attraktioner som Egeskov melder om en positiv effekt," fremgår det af beslutningsgrundlaget. Kommunen finansierer skiltningen.