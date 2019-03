Faaborg Zoneterapi og Massage: Helen flytter - og klinikken flytter med

- Jeg er meget pragmatisk i mit arbejde. Jeg er ikke så spirituel. For mig er det et hændværk, jeg udfører her i klinikken, siger Helen Pedersen. Foto: Maria Retoft Pedersen

Selvom Helen Pedersen er fyldt 68, så har hun ikke planer at lukke ned for sin klinik med zoneterapi og massage. - Den holder mig i gang, både fysisk og psykisk, siger hun.

Faaborg/Svanninge: - Det kunne nu egentlig være sjovt, hvis man havde holdt tal på, hvor mange der har ligget på denne her briks. Den yngste, jeg har behandlet, var ikke mere end et par dage gammel, andre af mine klienter i midt i 80'erne, så aldersspændet er stort, siger Helen Pedersen, mens hun kører hånden henover det lyse fleecetæppe, der ligger på behandlerbriksen i hendes klinik i Saugstedlund 114. Herfra har hun drevet Faaborg Zoneterapi og Massage i en lang årrække. Men nu er hele husets indhold ved at blive pakket i flyttekasser, og klinikken flytter med. - Min mand og jeg har længe talt om, at når vi nåede den her alder, så ville vi ikke gide passe et stort hus og en stor have. Men udsigten kommer jeg nu til at savne, siger hun og peger ud ad vinduet, hvor solens stråler rammer Øhavet i horisonten. Med udgangen af marts flytter de fra Saugstedlund og ind i et mindre hus i Svanninge på Vestermarken 8. - Der er græs og terrassefliser, griner Helen Pedersen.

Jeg havde så frygteligt ondt i ryggen. Han sagde, jeg skulle tage mine sokker af. Jeg protesterede først, men det endte med, at jeg gjorde det, og han gav mig zoneterapi. Og det hjalp jo. Og det endte med at blive starten på jordens bedste job for mig. Helen Pedersen

Mærket på egen krop Helen Pedersens arbejdsliv startede som sommerferieafløser i Salling i Aarhus. Efter noget tid i butiksbranchen blev hun udvalgt til at komme på lederuddannelse, og varetog efterfølgende jobbet som afdelingschef. Men et lille frø blev sået, da hun på et tidspunkt var på besøg ved en af sin lillebrors kammerater i København. - Jeg havde så frygteligt ondt i ryggen. Han sagde, jeg skulle tage mine sokker af. Jeg protesterede først, men det endte med, at jeg gjorde det, og han gav mig zoneterapi. Og det hjalp jo. Og det endte med at blive starten på jordens bedste job for mig, siger hun. Da Helen Pedersen rundede de 40, var det nu eller aldrig, hvis hun skulle skifte spor i livet. Så hun tog en uddannelse som zoneterapeut. I starten arbejdede hun med et hjemmeservicefirma, hvor hun gjorde rent fra 8-15, og så var der tid til at tage klienter ind i klinikken fra 15-20. Men det varede ikke mere end et par år, før hun kunne leve af sin egen klinik på fuld tid, som var indrettet hjemme i privaten. Og siden har hun taget sig af alt fra babyer med mavesmerter til problemer i bevægeapparatet og kvinder med ubalancer i hormonsystemet i forbindelse med overgangsalderen.

Holder ikke op Selvom Helen Pedersen er fyldt 68 år, har hun ingen planer om at drosle ned for arbejdslivet. - Da jeg fyldte 65, tog jeg en alvorlig snak med min chef (hende selv, red.), og vi blev enige om, at når man er fyldt 65, må man gerne holde fri én dag om ugen. Så fredag er min fridag, siger hun. Hendes mand, John Pedersen, er hvad Helen kalder "deltidspensionist". Han kan heller ikke lægge arbejdslivet helt bag sig. - Det giver mig rigtig meget at gøre noget godt for andre, og jeg synes, hver dag er sjov, siger hun og tilføjer: - Jeg synes, det er forstemmende at se, hvordan nogle folk går i stå, når de går på pension. Jeg har altid haft meget kontakt med andre mennesker, og det er vigtigt at have noget at stå op til hver morgen. Det holder mig i gang både fysisk og psykisk.

Et trygt rum Den tætte kontakt med mennesker oplever hun hver dag i arbejdet i klinikken. Nogle kunder er kommet hos hende gennem alle 23 år. - Og folk kommer kørende fra både Højby og Assens. Den anden dag havde en klient sendt mig en stor buket blomster, fordi jeg havde fødselsdag. Det gør da virkelig en glad, smiler Helen Pedersen. Men det kræver også en vis etik, når man har klinik i en mindre by som Faaborg, understreger hun. - De fire vægge i klinikken er lukkede. Der kommer ikke noget ud her fra. Nogle har brug for at græde ud, andre kan gode lide, at man er lidt rap i replikken. Og nogle gange hører jeg også den samme historie fra flere forskellige, griner hun. - Men jeg har altid sat en stor ære i, at det skal være et trygt rum, hvor man kan dele ting, uden de kommer videre. Den 30. marts kommer familie og venner til undsætning, og så skal John og Helen Pedersens ting flyttes til det nye hus i Svanninge. Det betyder, at klinikken er lukket i uge 13 og 14. I uge 15 er der igen klar til klienter i Faaborg Zoneterapi og Massage - nu i Svanninge.