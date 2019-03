Faaborg: Prisvindende komponist spilles af ensemble med stjernebesætning

Faaborg: Det er sjældent, at Faaborg er rammen for en uropførelse. Men det er lykkedes Faaborg Musikforening at få Copenhagen Cello Quartet til det sydfynske med ny musik af vinderen af Sonnings Musikpris 2019.

Sådan lyder det glade budskab fra Faaborg Musikforening og formand Kirsten Styrbæk i en pressemeddelelse.

- Vi er vildt stolte i Faaborg Musikforening. Det er dejligt at kunne præsentere så internationalt anerkendte musikere som Copenhagen Cello Quartet. Men når de så oven i købet uropfører et spændende værk af årets Sonning-vinder, så er det altså svært at få armene ned, siger hun.

Der er tale om fire internationalt anerkendte musikere. Morten Zeuthen er kendt af alle, der interesserer sig for klassisk musik. Han er også professor og har undervist ensemblets øvrige medlemmer, Toke Møldrup, Henrik Dam Thomsen og Jakob Kullberg.