Faaborg-Midtfyns Grænseforening glæder sig til 100-års jubilæum

Faaborg-Midtfyn: Næste år er 100 år siden, genforeningen med Sønderjylland fandt sted, og Grænseforeningen for Faaborg-Midtfyn holder torsdag 21. marts kl. 19.30 et arrangement, hvor man kan høre mere om planerne for markeringen.

Det sker i forlængelse af foreningens generalforsamling, og det bliver generalsekretær Knud-Erik Therkelsen, der fortæller om Grænseforeningens planer for markering af genforeningsjubilæet i 2020 og sammenholder det med, hvad der indtil videre er fastlagt af det officielle sekretariat for genforeningsjubilæet.

Grænseforeningen fået del i midler, som Kulturministeriet har afsat til jubilæet, og idéerne er ved at blive realiseret. Ligeledes kan man høre lidt om de lokale planer.

Arrangementet finder sted i Carl Nielsen-salen på Carl Nielsen-skolen i Nr. Lyndelse, og entréen på 50 kroner inkluderer kaffe og kage.