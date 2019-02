Faaborg-Midtfyn vil have mange flere borgere - og flere glade mennesker

Som tidligere år rummer udviklingsstrategien en målsætning om at tiltrække flere borgere til kommunen frem mod 2030 - og det er sat op fra et mål om 2.000 til 3.000 nye borgere. Nyt er et mål om at øge tilfredsheden med livet hos de borgere, der allerede bor i kommunen. Andelen af borgere, der er meget tilfredse med livet, skal stige til mindst 80 procent i 2030. Ved en måling sidste år lå det tal på 77 procent.

Fællesskaber er vigtige

- Der er naturligvis mange ting, der gør sig gældende, når vi måler på tilfredshed med livet. Også ting, vi som kommune ikke har indflydelse på. Med den nye målsætning viser vi, at vi tager de eksisterende borgeres velbefindende meget alvorligt. Vi ønsker, at de skal være glade for at bo her, og her tror vi på, at lokalområdet og det nære spiller en vigtig rolle. For eksempel betyder det rigtig meget at være en del af et fællesskab - uanset om det er et arbejdsfællesskab, fællesskabet i en skoleklasse eller i en forening. På den led spiller velfærdsområderne en vigtig rolle i at skabe et godt liv, siger Hans Stavnsager (S) i en pressemeddelelse.