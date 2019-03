Faaborg-Midtfyn har krævet ulovlig høj leje: Blomsterhandler vil have penge tilbage

Faaborg-Midtfyn Kommune har krævet for høj leje af stadepladser på torvene i Faaborg og Ringe. Stadeholderne kan få penge tilbage, hvis de beder om det.

Faaborg-Midtfyn Kommune har krævet 70 kroner pr. kvadratmeter for stadepladserne om året. I Ringe er pladserne lige store, og prisen har derfor lydt på 2500 kroner, mens pladsernes størrelse varierer i Faaborg, hvor prisen derfor svinger fra 1120 op til 8400 kroner.

- Jeg er ikke tilfreds med at blive taget i røven. Det er da irriterende, at kommunen ikke har styr på sagerne, siger blomsterhandler Christian Bærentsen, som arbejder i sin fars firma, Kims Blomster, der i 15 år har været repræsenteret på torvedagen i Ringe.

Det viser sig nemlig, at Faaborg-Midtfyn Kommune i fem år har krævet for høj leje af stadepladserne på torvet i Ringe såvel som i Faaborg.

Ringe/Faaborg: Der er penge at hente for slagteren, ostehandleren, blomsterhandleren og andre, som hver fredag ruller ind på Torvet i Ringe.

Der er samlet set 17 stadepladser i Faaborg-Midtfyn Kommune. 11 i Ringe og seks i Faaborg.Det er imidlertid ikke alle, der er lejet ud. I Faaborg gælder det halvdelen, mens ni er udlejet i Ringe. Hvis alle stadepladser var lejet ud, ville Faaborg-Midtfyn Kommune have en indtægt på cirka 49.000 kroner. Da ikke alle pladser var lejet ud i 2018, lød indtægten på cirka 30.000 kroner. I fremtiden - når en stadeplads koster 450 kroner - vil kommunen maksimalt kunne få en indtægt på 7650 kroner om året. Der er torvehandel i Faaborg tirsdag klokken 8-17 og lørdag klokken 8-14. I Ringe er der torvehandel om fredagen klokken 8-18.

Stadeholderne i Ringe og Faaborg har i flere år betalt for høj leje. Nu bliver lejen sat ned. Foto: Ane Johansen

Lejen sættes ned

En relativt ny lov, som trådte i kraft i 2014, betyder imidlertid, at kommuner ikke må opkræve mere, end hvad der svarer til de indirekte og direkte udgifter.

Det er dog først for nylig gået op for Faaborg-Midtfyn Kommune, og derfor besluttede kommunalbestyrelsen på det seneste møde at sætte lejen ned til bare 450 kroner om året - uanset stadepladsens størrelse. Beløbet dækker kun de direkte udgifter, der i praksis vil sige primært udgifter til el.

- Det er dejligt, at de nu tager hånd om det. Vi vil da gerne spare nogle penge, lyder det fra blomsterhandler Christian Bærentsen, som tilføjer, at han ellers er ret tilfreds med at være i Ringe.

Kims Blomster fylder i alt fire stadepladser på Torvet. Blomsterforretningen kan derfor fremover se frem til en årlig besparelse på mere end 8000 kroner.