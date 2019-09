Faaborg-Midtfyn får ny forening for slægtsforskere

Danske Slægtsforskere Faaborg-Midtfyn holder informationsmøde og stiftende generalforsamling i september. Det er den første lokale forening for slægtsforskere på Fyn uden for Odense og Svendborg. Tre pensionerede herrer fra Faaborg-området har taget initiativ til den nye forening.

Faaborg-Midtfyn: Hvis du bor i Faaborg-Midtfyn og interesserer dig for slægtsforskning, vil du snart få helt nye muligheder for at slå dig løs og grave dig ned i din slægts og families historie - og måske sætte din interesse mere i system.

En ny forening er nemlig på vej: Danske Slægtsforskere Faaborg-Midtfyn.

Det er tre pensionerede "gentlemen" - som de beskriver sig selv - der står bag den nye forening: Arne Clausen fra Millinge, Kristen Dalager Ditlevsen fra Faaborg og Claus Manniche fra Øster Hæsinge.

- Vi lever i en tid med en masse gøremål i hverdagen, fokus på effektivitet i jobbet og med mange tilbud i fritiden. Travlhed gør det nemt at glemme at se tilbage til dengang, farfar var ung. Mange har i dag mistet viden om deres forfædre og om familiens rødder og historie. Savnet om unik personlig viden er nok en af årsagerne til, at interessen for slægtsforskning i disse år er stigende. Også blandt unge. Hvad er slægtens baggrund? Hvor kommer du fra? Gemmer slægten på triste hemmeligheder eller eksotiske overraskelser? Slægtsforskning giver ofte kontante svar, skriver de i oplægget til den nye forening.