Faaborg Karateskole har fået sine første sortbælter

42-årige Magdalena Klasa og 13-årige Celine Lindhart er de første medlemmer, der udelukkende har trænet i Faaborg Karateskole, der har opnået sort bælte.

Faaborg: Det var uden tvivl en stolt sensei, Nilas Nielsen, der for nylig havde to af sine elever med til graduering i København. Hjem kom de nemlig med to sorte bælter og kan nu bryste sig af rangene sort bælte 1. dan og junior sort bælte 1. dan. Og det er faktisk første gang i klubbens omtrent seks-årige historie, at udøvere, der kun har trænet i Faaborg Karateskole, opnår sort bælte. Der er yderligere tre andre sortbælter i klubben, men de har tidligere trænet i andre klubber. - Det er lidt stort for vores klub, og det er også en blåstempling af det arbejde, vi laver i klubben. De tre øvrige sortbælter er mig selv, min kæreste og min datter, så passer mig rigtig godt, at det er nogen "udefra", siger sensei Nilas Nielsen, der var den, der startede klubben op for seks år siden. Klubbens medlemstal har svinget lidt op og ned, fra 75 medlemmer, da klubben var på sit højeste, og til 24 mennesker, da den var på det laveste. I dag har klubben omkring 45 medlemmer.

Jeg tænkte ikke på dengang, at jeg gerne ville have det sorte bælte, men jo mere, jeg trænede, desto mere fik jeg lyst til at blive bedre. Magdalena Klasa

Faaborg Karateskole har pt omkring 45 medlemmer. Sensei Nilas Nielsen håber, at klubben kan tiltrække nogle flere. Foto: Maria Retoft Pedersen

Blev grebet af kampsport Hverken Magdalena Klasa eller Celine Lindhart havde dyrket kampsport, før de blev en del af Faaborg Karateskole i 2013. - Jeg begyndte sammen med min datter og mine to sønner, og jeg blev bare grebet af det. Jeg tænkte ikke på dengang, at jeg gerne ville have det sorte bælte, men jo mere, jeg trænede, desto mere fik jeg lyst til at blive bedre, fortæller Magdalena Klasa. Hun går nu efter at stige til næste dan. - Så det er meget teknik, jeg skal træne nu, siger hun. 13-årige Celine Lindhart var noget nervøs, da hun var til graduering. Her bliver man bedømt at landet dygtigste indenfor karateverdenen. Men heldigvis gik det godt. Hun arbejder nu hen mod de to højere grader, man kan opnå som junior, og som 18-årig kan hun få det sorte bælte i voksen-rækken. Og hun er slet ikke i tvivl om, at hun kommer til at dyrke karate i mange år endnu. - Når jeg kommer her, så glemmer jeg alt det, der er sket i løbet af dagen i skolen og hjemme hos familien. Så er jeg bare her og har det sjovt, siger hun.

Drømmer om egne lokaler Faaborg Karateskole har tidligere holdt til i egne lokaler i Priorensgade, men for halvandet år siden rykkede de ind i Forum Faaborg. - Vi havde simpelthen ikke råd til at blive i Priorensgade, fortæller Nilas Nielsen, som håber, at klubben på sigt får flere medlemmer, så de igen kan se sig om efter et sted, de kan have for dem selv. Klubben har flere børnehold og derudover et familiehold, hvor voksne og børn træner sammen. Uanset deres niveau. Det er attraktivt for flere familier, at forældre og børn kan træne sammen, mener Nilas Nielsen. - Og hvis man har forståelse for, hvad det er man laver, så kan en sortbælte sagtens få noget ud af at træne sammen med en med hvidt bælte, siger han og understreger, at han rigtig gerne vil være med til at nedbryde fordommene om karate. Det er ikke kun for unge mennesker, og det er ikke kun slagsmål. - Karate giver god motorik, fantastisk samvær, rigtig god motion samt en stor glæde, siger han. Klubben er nu gået på sommerferie, men starter op på en ny sæson til august.