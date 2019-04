Havnen er blevet firstmover - som den første erhvervshavn i Danmark er der nu installeret landstrøm til gavn for miljøet.

Faaborg: Som den første erhvervshavn herhjemme har Faaborg Havn etableret et landstrømsanlæg for at øge sin konkurrencedygtighed - og ikke mindst for at etablere en miljøvenlig strømforsyning til skibe i havn. Faaborg: Faaborg Havn har rødder tilbage til 1600-tallet. Havnen er både færgehavn, fiskerihavn, en meget besøgt lystbådehavn og erhvervshavn samt hjemstavn for rederiet Blue Star Line. Ofte ligger mindst to af rederiets store skibe til kaj i havnen, mens besætningerne arbejder med at rigge skibet. Arbejdet kræver strøm, som skibene tidligere genererede selv med dieselgeneratorer. Men generatorer i konstant drift i en havn er en stor belastning for miljøet. Og i Faaborg Havn, som ligger midt i byen, var maskinstøjen til gene for naboerne.

Faaborg Havn har netop installeret et landstrømsanlæg, som bringer den helt i front blandt danske havne, hvad angår fremtidens miljørigtige elforsyning til skibe i havn. Foto: Thomas Rolsted

Fremtiden i dag Derfor kontaktede Faaborg Havn virksomheden Priess A/S, en landsdækkende specialist i transformerstationer og teknikhuse. Priess tilbød havnen en komplet løsning i totalentreprise, og valgte i samarbejde med havnen og Schneider Electric to kraftige Galaxy VM 200 kVA UPS-enheder til i alt 400 kVA til konverteringen. - Landstrøm er fremtiden for havnene. Jeg er overbevist om, at det bliver en vigtig faktor i spillet om at tiltrække flere skibe. Nu er vi klar til vækst med et moderne anlæg og kapacitet til at tage imod flere og større skibe, siger Lasse Vendelbo Olsen, havnemester i Faaborg Havn.

Miljøvenligt Det nye anlæg gør Faaborg Havn i stand til at forsyne skibe med strøm på både 50 og 60 Hz. Henrik Grønning, salgschef for UPS-anlæg hos Schneider Electric Danmark, peger desuden på, at anlæggets ECON-version-teknologi har den fordel, at konverteringen sker med et minimalt energitab. - Landstrøm en vigtig konkurrenceparameter i takt med voksende myndighedskrav om mindre udledning fra skibe i havn. Fremover vil der ikke være nogen CO2-udledning fra skibenes egne maskiner eller generatorer. Derudover vil havnens brugere og nærmeste naboer uden tvivl være glade for, at støjgenerne nu forsvinder helt, siger han.