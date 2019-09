Faaborg Gymnasium kæmper for klimaet

På en række fronter gør Faaborg Gymnasium en aktiv indsats for at forhindre de alvorlige klimaforandringer, der truer klodens fremtid.

Fredag morgen var gymnasiet således med i den landsdækkende klimakampagne "Verdens Bedste Nyheder". En flok elever fra miljøudvalget mødte morgenfriske op og uddelte avisen ved alle skolens indgange. "Verdens Bedste Nyheder" fortæller om nogle af de tiltag, der bliver gjort for at forbedre klimaet - så man ikke kun fokuserer på alt det negative - hvilket der er mere end nok af - men også på de klimavenlige løsninger, der arbejdes på verden over.

Stribe af klima-tiltag

Fredagens event var bare en del af gymnasiets klimaindsats.

I forsommeren blev et stort område bag gymnasiet plantet til med blomsterfrø, som har resulteret i en smuk, vild blomstereng. Biodiversiteten (antallet af forskellige arter) i blomsterengen vil blive fulgt af biologiklasserne fremover.

Der kommer et tværfagligt fællesforløb for alle 1.g-elever med fokus på klima, hvor det ikke kun handler om problemer og konflikter, men hvor fokus skal være på innovative løsninger - også på gymnasiet.

Der bliver arbejdet på noget afskærmning, som skal gøre at temperaturen i den største undervisningsfløj mere reguleret, så det ikke bliver så varmt om sommeren, og så der ikke er så stort et varmetab om vinteren.

Skolen er i gang med at undersøge mulighederne for at etablere et solcelleanlæg med solceller på taget af idrætshallen. Det vil halvere skolens CO2-udledning.

Gymnasiets store regionsstøttede projekt "Geo & Bio Science Center Syd", der tilbyder naturvidenskabelig undervisning til børn og unge fra hele Region Syddanmark, er påbegyndt processen med at udarbejde undervisningsforløb med fokus på klima, miljø og FN's verdensmål.

Tanken om at droppe flyvning på studieture er blevet luftet for eleverne, men den modtog de dog med blandede følelser.

Og endelig er alle pærer skiftet ud, plastiksække er skiftet ud med papirsække, der er sat papirgenbrugs-kasser i alle lokaler og flere andre mindre tiltag.

- Der er lang vej igen, men vi er i gang, og vi vil blive ved med at have klima og miljøvenlige løsninger i fokus, fastslår Pia Halkjær Gommesen,

biologi- og kemilærer og pædagogisk faglig koordinator på Faaborg Gymnasium. /søby