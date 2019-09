Faaborg Gymnasium fejrer 40 års jubilæum

Faaborg: Fredag 20. september kl. 14-17 holder Faaborg Gymnasium åbent hus i anledning af skolens 40-års jubilæum.

Alle byens indbyggere, nuværende og tidligere elever og medarbejdere samt andre med et forhold til gymnasiet inviteres til at komme og deltage i en hyggelig eftermiddag. Skolen laver til dagen en lille udstilling over de 40 forgangne år samt enkelte indslag fra nuværende og tidligere elever. Der bydes på kaffe og kagebord, og der vil være mulighed for at købe øl og vand hos elevernes festudvalg.

I anledning af jubilæet udskrives desuden en sangkonkurrence med mulighed for at få sin sang sunget af alle besøgende til jubilæet.

Melodi: Septembers himmel er så blå. Bud på en ny tekst indsendes på mail til lsa@faaborg-gym.dk senest 10. september. Vinderen offentliggøres til jubilæet.