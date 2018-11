Faaborg Gymnasium: S kalder støttepenge for velfærdsbluff

Faaborg: Selvom regeringen og Dansk Folkeparti vil give Faaborg Gymnasium en ekstra check på 500.000 kroner i 2019, skal der stadig spares. Det skyldes, at omprioriteringsbidraget tvinger gymnasiet til at spare 600.000 kroner i 2019. I alt har Faaborg Gymnasium skullet spare 2,4 millioner kroner siden 2016. Det vækker stor kritik hos Socialdemokratiet, der vil have afskaffet omprioriteringsbidraget.

- Det er bluff, når regeringen siger, de holder hånden under de små gymnasier. Faktum er, at de år for år fjerner penge fra de små gymnasier, siger Socialdemokratiets uddannelsesordfører Annette Lind ifølge en pressemeddelelse. Hun frygter, at de mange besparelser kan tvinge de små gymnasier til at lukke.

- Derfor har vi i Socialdemokratiet foreslået at fjerne omprioriteringsbidraget helt, og vi vil sende penge fra de store gymnasier i byerne til de små gymnasier, siger Annette Lind ifølge pressemeddelelsen.