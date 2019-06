Faaborg Fortællescene begynder den 5. sæson med jubilæumsbobler

Faaborg: Det bliver festligt, når Faaborg Fortællescene tager hul på sommerens første forestilling d. 1. juli. Her vil publikum nemlig blive budt på et glas bobler.

Det sker i anledningen af Esther Rützous 10 års jubilæum som fortæller. Samtidig er det femte sæson på Faaborg Fortællescene.

- Det er jo også et slags jubilæum, og den slags skal fejres, siger Esther Rützou i en pressemeddelelse.

Fejret bliver det med fortællingen om endnu en jubilar. Nemlig Dannebrog, der ifølge sagnet faldt ned fra himlen i 1219.

- I min udgave får man hele to slutninger. Så er der noget både for dem, der tror på myten, og for dem der ikke gør. Jeg vil jo helst have tilfredse kunder, siger Esther Rützou.

Dannebrog faldt ned i Estland, og Esther Rützou plejer at fortælle historier om personer og begivenheder fra Faaborgegnen, men derfor er historien stadig relevant.

- Valdemar Sejr var jo - om ikke lokal, så dog en meget vigtig person for Faaborg. Det var nemlig ham, der skrev Faaborgs 'dåbsattest', og så havde han forresten en jagthytte på Lyø, fortæller hun.

Gæstefortæller d. 1. juli er Lise Marie Seidelin Nedergaard, barnebarn af Anne Sofie Seidelin.

- Jeg er stolt over at kunne præsentere så dygtig en kunstner på Faaborg Fortællescene, og jeg glæder mig selv helt vildt til at høre hendes historier, siger Esther Rützou.

Fortællingen foregår i Den Gamle Gård, Holkegade 1, Faaborg d. 1. juli kl. 17 - 18.30. Billetter á 75 kr. købes i døren.