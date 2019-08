Faaborg Esportsforening går i luften med første arrangement lørdag

Faaborg: Den nye e-sportsforening i Faaborg er i fuld gang med at få lokaler, computer, trænere, programmer og undervisning klar - og holder sit første arrangement lørdag 24. august i Forum Faaborg.

Bootcamp 2019 hedder arrangementet, der er fra klokken 10 til 22, og er for alle, der gerne vil prøve kræfter med e-sport og har lyst til en dag fuld af aktiviteter som byggetræning i Fortnite, kamptræning, fysisk aktivitet og film om top e-sportsholdet Astralis - og selvfølgelig masser af computerspil.

Det er også en god mulighed for forældre, der overvejer, om e-sportsforeningen er noget for deres børn.

Dagen er for alle, men man skal selv medbringe sit udstyr - bærbare, stationære eller PS4-konsoller. Derudover har arrangørerne lånt syv computere af Faaborg-Midtfyn Ungdomsskole, som man kan få lov at prøve. Borde og stole forefindes, ligesom strøm og internet. Det koster 100 kroner at deltage, og billetter kan købes på billetto.dk, hvor arrangementet hedder Faaborg Lan.