Faaborg A Cappella Kor nedlægger sig selv

Det har vist sig umuligt at finde en ny dirigent, og da det samtidig er svært at tiltrække nye unge kormedlemmer, opløses Faaborg A Cappella Kor med årets udgang efter at have eksisteret i 43 år. Det sker med et brag af en koncert i Faaborg Kirke.

Faaborg: En epoke er forbi, og Faaborg vil være et kor fattigere, når Faaborg A Cappella Kor lukker og slukker ved årets udgang.

På en ekstraordinær generalforsamling har medlemmerne besluttet at nedlægge koret. Årsagen er blandt andet, at der for tredje gang på to år skulle findes en ny dirigent, fordi den nuværende dirigent, Julija Skipore, har besluttet at stoppe ved udgangen af forårssæsonen på grund af stort arbejdspres.

Bestyrelsen har ledt med lys og lygte efter en ny kvalificeret dirigent, der kunne matche korets profil. Det er ikke lykkedes.

Derudover har korets og bestyrelsens fremstød for at finde nye og yngre medlemmer ikke givet resultat. Korets gennemsnitsalder er høj, og der er allerede en form for naturlig afgang. Det dalende medlemstal vil på sigt betyde forhøjelse af det årlige kontingent, hvilket igen kan føre til medlemsflugt.

På den baggrund fremlagde bestyrelsen forslag om opløsning af koret, og det var der bred opbakning til blandt medlemmerne.

- Det er en trist beslutning, men korsang står nok ikke øverst på de unges hitliste, og dygtige kordirigenter hænger ikke på træerne. Og vi ved, at andre kor i Faaborg står med lignende udfordringer, siger formanden for bestyrelsen, Ditte West.

Faaborg A Cappella Kor har eksisteret i 43 år. Det blev dannet i 1976 af organist ved Faaborg Kirke Lis Christoffersen. Ole Dahl overtog korledelsen efter hende i 1989 og fortsatte til 2012, afbrudt af cirka tre års pause. Et par nye dirigenter blev forsøgt, uden at det kom til at fungere, og herefter overtog Connie Kock Rasmussen dirigentstokken for en midlertidig periode. For cirka et år siden blev hun afløst af Julija Skipore, som altså nu har valgt at stoppe med forårets udgang.

- Vi har nok haft kontakt til omkring 20 emner, uden det er lykkedes at finde en ny dirigent. Sidste år lavede vi et fremstød for at få fat i nye unge medlemmer, og det gav faktisk ingenting, konstaterer Alice Lindegaard, der sidder i bestyrelsen og selv har sunget i koret i 38 år.

Men Faaborg A Cappella Kor slutter med maner.

- Vi har været så heldige at få korets mangeårige dirigent Ole Dahl til at stille sig på podiet til "den allersidste dans", og vi vil i efterårssæsonen arbejde os frem til den traditionelle julekoncert i Faaborg Kirke. Det giver os mulighed for på en værdig og smuk måde at få afsluttet et mangeårigt venskab og afhængighedsforhold med et kor og en dirigent, som om nogen har tegnet korets profil. Og det giver os mulighed for at sige pænt tak til vores trofaste publikum, fortæller Ditte West.