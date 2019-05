Få lappet et hul i vejen: Hjælp avisen med at finde Faaborg-Midtfyns værste vejhuller

Avisen vil med din hjælp finde de værste vejhuller i Faaborg-Midtfyn Kommune. Det er nemlig vigtigt at lappe hullerne hurtigt, lyder det fra Faaborg-Midtfyn Kommune.

Faaborg-Midtfyn: Huller i vejen kan ødelægge biler og føre til cykelstyrt og derfor være mere eller mindre farlige for trafikken. Avisen sætter med kampagnen Vores veje fokus på trafikken i Faaborg-Midtfyn Kommune, og i den forbindelse vil vi - med hjælp fra dig og andre læsere - gerne finde de værste vejhuller i de faaborg-midtfynske veje.

Falder du over et hul på din vej, må du derfor meget gerne tage et billede og sende det på en mail til redaktionen på faaborg-midtfyn@fyens.dk sammen med en præcis beskrivelse af, hvor hullet er.

Vi kortlægger løbende hullerne, og mandag den 10. juni udpeger vi det værste hul og rykker sammen med Faaborg-Midtfyn Kommunes vej-afdeling og et par politikere ud for at få lappet hullet og samtidig debattere faaborg-midtfynsk trafik og trafiksikkerhed. Det sker 13. juni, hvor du som læser er meget velkommen.

Listen over de øvrige huller giver vi naturligvis videre til Faaborg-Midtfyn Kommune, så de kan blive undersøgt.