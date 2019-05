Få fuldmagt på fremtiden

Faaborg: Dansk Handicap Forbund Faaborg Midtfyns Afdeling holder tirsdag 28. maj kl. 19 et møde i Akvariestuen på Plejecenter Prices Have i Faaborg. Her kan man høre om fremtidsfuldmagter.

Advokat Susanne Bundgård Geil kommer og gør tilhørerne klogere på, hvad en fremtidsfuldmagt er, hvordan den virker, og hvad den koster at oprette.

Der serveres kaffe og brød i pausen. Medlemmer kommer gratis med, mens ikke-medlemmer skal betale 40 kroner.

Tilmelding kan ske på tlf. 3020 1422 eller 40655452. /EXP