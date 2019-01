Få forklaringen: Derfor voksede Årslev og Sdr. Nærå sammen

Årslev: Hvorfor ser Årslev og Sdr. Nærå ud, som de gør? En del af svaret kan man få ved en foredragsaften 10. januar kl. 19 på Polymeren.

Her kan man blive klogere på, hvorfor Årslev og Sdr. Nærå er blevet til én by, hvordan danske landsbyers udvikling har været de seneste 250 år, og hvordan det kommer til at se ud i fremtiden.

Aftenens foredragsholdere er Tissel Lund-Jacobsen, museumsinspektør ved Øhavsmuseet Faaborg og Margit Thomsen, formand for Lokalhistorisk forening for Sdr. Nærå og Årslev sogne. På en interaktiv udstillingsvæg fra Øhavsmuseet Faaborg kan man følge landsbyens udvikling fra de store omvæltninger i forbindelse med landbo-reformerne og helt ind i fremtiden.

Lokalhistorisk forening for Sdr. Nærå og Årslev fortæller om de lokale forhold og viser gamle billeder fra området.

Det er gratis at deltage.