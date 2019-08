FOA Sydfyn og Faaborg-Midtfyn Kommune genoptager forhandlingerne om dagplejernes lokale lønaftale. FOA melder ud, at de gerne vil indgå kompromis - måske på spørgsmålet om tillægget for det femte barn.

Faaborg-Midtfyn: - Der er velvilje fra begge sider, understreger Dorthe Jørgensen, som er pædagogisk sektorformand i FOA Sydfyn.

Tirsdag formiddag mødtes fagforeningen med Faaborg-Midtfyn Kommune, og sammen besluttede de at genåbne forhandlingerne om dagplejernes lokale lønaftale.

- Vil det sige, at I er klar til at indgå kompromis?

- Det kan vi måske godt sige, at vi er. Men det skal kommunen også gøre i nogle henseender. Hvad det ender ud i, det ved vi ikke endnu. Det kan også ske, vi går fra hinanden og er rygende uenige, siger Dorthe Jørgensen fra FOA Sydfyn.

- Men vi håber på og krydser fingre for, at vi kan nå hinanden. Også i forhold til, hvad dagplejerne ønsker. For det er deres hverdag og dem, der lige pludselig bliver beskåret i løn, tilføjer hun.

Før sommerferien opsagde Faaborg-Midtfyn Kommune dagplejernes lønaftale, som bestemmer en række tillæg. Noget, som dagplejerne flere gange har demonstreret imod. Og efter mange ugers dødvande, mødtes parterne tirsdag.

På den anden side af forhandlingsbordet sidder direktør i Faaborg-Midtfyn Kommune Siggi Kristoffersen, som også gik fra mødet med en god fornemmelse.

- Vi har hele tiden haft som ambition at få en ny forhåndsaftale for dagplejerne, og det er fortsat vores mål. Så vi er glade for, at FOA igen vil mødes ved forhandlingsbordet, og vi har i dag (tirsdag, red.) haft et positivt møde, hvor der var imødekommenhed fra begge parter. Derfor har vi aftalt at mødes igen den 11. september og fortsætte forhandlingerne, lyder det i en skriftlig kommentar fra direktøren.

Dorthe Jørgensen fra FOA Sydfyn er optimistisk omkring de kommende forhandlinger.

- Vi fik sagt, at vi stadig forventer tillæg for tosprogede og etsprogede børn, som ikke er danske eller nordiske, men som kommer til Danmark og skal lære en ny kultur. Forstå mig ret, det er ikke negativt ment, men det kræver ekstra arbejde også i forhold til familien. Det er noget af det, dagplejerne ikke kan se sig selv i, hvis de ikke bliver honoreret for det. Det tror jeg, er alfa og omega for dem. Og så kan det være, vi må gå på kompromis med noget andet, siger Dorthe Jørgensen.

Hun nævner for eksempel tillægget, som dagplejere får for det såkaldte femte barn. Dagplejerne har normalvis fire børn, men hvis de får et femte barn, hvis en kollega er syg eller på kursus, så får de et tillæg på 35 procent af lønnen. Ifølge overenskomsten skal tillægget dog minimum lyde på 25 procent, og derfor er det et tillæg, som der kan skrues på.

- Måske skal det ikke udløse 35 procent. Men heller ikke 25 procent. Et sted der imellem, lyder det fra sektorformanden Dorthe Jørgensen.