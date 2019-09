FOA gået fra forhandlinger: Dagplejere står stadig uden aftale

Faaborg-Midtfyn: Dagplejerne står stadig uden en lokal lønaftale, efter forhandlingerne mellem FAO Sydfyn og Faaborg-Midtfyn Kommune er brudt sammen. Det skete onsdag eftermiddag.

- Det er endt et lidt mærkeligt sted, hvor de (FOA, red.) er gået fra os, fortæller direktør i Faaborg-Midtfyn Kommune Siggi Kristoffersen, der forhandler på kommunens vegne.

Han kalder det en 180 graders vending, i forhold til at parterne egentlig havde aftalt at viske tavlen ren forud for dagens møde.

Ifølge ham er forhandlingerne brudt sammen af principielle årsager.

- Det øjeblik jeg fortalte, hvilke elementer jeg så i aftalen, blev jeg spurgt om, hvorvidt det ville udløse samme værdi i kroner og ører. Jeg svarede, at det var der ingen garanti for, og det kunne de ikke acceptere, fortæller Siggi Kristoffersen, der er ærgerlig over forhandlingernes udvikling.

Nu løftes forhandlingerne imidlertid til et højere niveau, hvor det er Kommunernes Landsforening (KL) og FOA, som skal afgøre tvisten.

- Vi som kommune er kommet i klemme i det spil, hvor jeg kan blive bange for, hvor lang tid det tager at afklare, siger Siggi Kristoffersen.

Han fortæller, at det egentlig er FOA, som skal tage initiativ til forhandlingerne med KL, men at han allerede har kontaktet dem.

- Jeg har ikke oplevet det før, så jeg ved ikke, hvor lang tid der går. Men jeg kan kun appellere til, at de afgør det så hurtigt som muligt, uddyber han.

Indtil videre er dagplejernes lokale lønaftale erstattet af individuelle forhandlinger.

- Men det har ingen nogen særlig interesse i, for som arbejdsgiver betyder det enormt mange forhandlinger, og for medarbejderne giver det usikkerhed om, hvorvidt alle får det samme for den samme funktion.

Hvorvidt dagplejerne kan finde på at strejke, ligesom de gjorde i forrige uge, ved Siggi Kristoffersen ikke.

- Det ville være overenskomststridigt, så det tror jeg ikke, de ville fortælle mig. Men som med alle andre faggrupper forventer jeg, at de passer deres opgaver i morgen, lyder meldingen.

Lønkonflikten mellem dagplejerne og Faaborg-Midtfyn Kommune har varet over flere måneder. Den handler kort fortalt om, at kommunen gerne vil opsige en række tillæg, som ligger ud over overenskomsten, og dermed spare nogle lønkroner. Dagplejerne og FOA mener omvendt, at det strider mod tanken om lokal løndannelse.

Fyens.dk følger sagen...