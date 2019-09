FOA efter nedbrudte forhandlinger: Vi blev nærmest smidt ud

Faaborg-Midtfyn: - Vi blev nærmest smidt ud.

Dagplejernes forhandler Dorthe Jørgensen fra FOA Sydfyn har en anden opfattelse end Faaborg-Midtfyn Kommunes forhandler og direktør Siggi Kristoffersen, som mener, det er FOA, der er gået fra forhandlinger.

Efter en flere måneder lang lønkonflikt er forhandlingerne om dagplejernes lokale lønaftale endnu en gang brudt sammen.

- Vi vil gerne indgå en aftale, men vi vil også have de penge, der lå i den gamle aftale, over i den nye aftale. Det vil kommunen ikke. Vi spurgte direkte, om det stadig var besparelser, og det var det. Men i aftalen fra KL står der, at det er vores penge, og så skal de også udmøntes til os. Den opfattelse har kommunen ikke. Og så har vi ikke mere at snakke om, siger Dorthe Jørgensen, kort efter forhandlingerne, der varede 1 time og 25 minutter, brød sammen.

- Du siger, I er blevet smidt ud, men det er vel jer, der har valgt at gå?

- Vi kan ikke indgå en aftale på de betingelser, som de har rejst, og så blev der bare sagt "farvel", og så rejste Siggi (Kristoffersen, chefforhandler for Faaborg-Midtfyn Kommune, red.) sig, siger hun.

Hun er imidlertid enig med Siggi Kristoffersen i, at det er af principielle årsager, at forhandlinger er brudt sammen.

- Vi vil ikke give afkald på kroner, som én gang er udmøntet til dagplejerne. De har brugt et halvt år på ikke at komme med noget konkret andet end besparelser. Det kan vi ikke acceptere, siger hun og tilføjer:

- Man rammer dagplejerne, som i forvejen er en lavt lønnet gruppe, på pengepungen, fordi man ikke vil give dem de ekstra 600 kroner - som kommunen påstår, de får i snit. Det er simpelthen - undskyld mit udtryk - lousy.

Nu løftes forhandlinger til et nyt niveau, hvor FOA skal afgøre konflikten med Kommunernes Landsforening.

Som repræsentant fra fagforeningen må Dorthe Jørgensen ikke opfordre dagplejerne til at strejke, ligesom de har gjort tidligere.

- Min appel er, at de skal lade være, siger Dorthe Jørgensen.

Dagplejerne mødes klokken 18.30 på biblioteket i Ringe, hvor FOA Sydfyn giver et referat af forhandlingsmødet.