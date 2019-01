FFV-direktør: Rotterne kommer ikke fra vores system

FFV-direktør Christian Møller siger, at FFV har tjekket sit ledningsnet for eventuelle brud og utætheder, hvor rotter kan slippe ud. Så problemet må ligge i beboernes egne stikledninger ind under husene, og det er beboernes eget ansvar.

Faaborg: Hos FFV er de godt klar over, at den er gal med rotter i Kapellanstræde, som vi fortalte om tirsdag.

- Ja, det har stået på nogen tid. I 2016 var vi også i gang med at undersøge kloakkerne dernede. Ligesom dengang har vi konstateret, at det ikke er ude i hovedledningerne, problemet ligger. Der er ingen brud på ledningerne i vores del af kloaknettet. Så det må være inde under husene, at der foregår et eller andet. Vi har ansvaret for det, der ligger ude i gaden. Beboerne har ansvaret for stikledningerne ind under husene, siger FFV-direktør Christian Møller.

- Men i øvrigt har vi her i foråret planlagt en større renovering af kloakkerne i Kapellanstræde. Vi skal have lagt "strømpeforinger" ind. Det vil sige, at der ligesom bliver støbt en glasfiberlignende "strømpe" ind i den gamle ledning, uden at selve røret bliver skiftet. Kapellanstræde får den helt store tur i år, hvor vi samtidig skifter vandledninger og fjernvarmeledninger, så vi får det hele gjort på én gang.

- Men det får vel ikke den store effekt på beboeres rotteproblemer, hvis du siger, at årsagen til problemet ikke findes i jeres system?

- Nej, det vil efter vores bedste mening ikke nytte noget på de rotter, der er inde under husene, for de kommer ikke fra vores kloakker. Men fordi vi skal lavet de andre ting, laver vi kloakkerne samtidig, forklarer Christian Møller.