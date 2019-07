Evakuering ved brændende industribygning i gang: Det er farligt at opholde sig inden for 50 meter fra bygningen

Fyns Politi opfordrer folk til at holde sig væk fra Industrivej i Broby efter brand i industribygning.

Fyns Politi opfordrer onsdag over middag folk til at holde sig væk fra et industriområde i Nr. Broby.

Ifølge et tweet, politiet har sendt ud over middag, er der brand i en industribygning på Industrivej i Nr. Broby. Industrivej er afgrænset af Odensevej, Verningevej og den gennemgående Industrivej.

Området er i færd med at blive evakueret, og det er farligt at opholde sig inden for 50 meter fra bygningen.

"Træk væk og lad beredskabet arbejde" lyder rådet fra Fyns Politi.